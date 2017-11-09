Правительство предлагает добывать ископаемые только на ледниках Давыдова и Лысый

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования изменил поправки в Водный кодекс. Теперь добывать ископаемые предлагается только на ледниках Давыдова и Лысый, которые находятся рядом с рудником Кумтор.

Ведомство вынесло на третье чтение парламента поправки в Водный кодекс с новой формулировкой.

Согласно измененным поправкам, добывать полезные ископаемые будет разрешено только на ледниках Давыдова и Лысый, которые находятся вблизи от центрального карьера золотодобывающего рудника Кумтор.

«Запрещается деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, золы, масел или других веществ или материалов, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, и деятельность, связанная с заготовкой льда, за исключением ледников Давыдова и Лысый», — сказано в законопроекте.

Заключение о работе на ледниках будут приниматься уполномоченным госорганом, основываясь на независимой экспертизе.

Госкомитет считает, что эти поправки нужно принять для «обеспечения бесперебойной работы рудника Кумтор».

В ведомстве утверждают, что часть ледника Давыдова может обрушиться и затопить водой карьер рудника, что угрожает работе бюджетообразующей компании.

«Так как карьер близко расположен от ледников, борта карьера испытывают постоянное давление от наползающей ледниковой массы южного и юго-восточного рукавов ледника Давыдова, что вызывает их обводнение и деформацию с угрозой обрушения», — говорится в сообщении Госкомитета.

Кроме того, в правительстве неоднократно заявляли, что большая часть ледников Давыдова и Лысый уже растаяла.

В предыдущем варианте поправок, которые одобрил 31 октября комитет по аграрной политике, было сказано, что «крупные налогоплательщики и бюджетообразующие предприятия» «в исключительных случаях» могут вести разработку месторождений, которая может повлиять на ускорение таяния ледников или их уничтожение.

Митинг против работы на ледниках

Более 50 человек 8 ноября вышли к парламенту с лозунгом «Остановите уничтожение ледников». Протестующие требовали не принимать поправки в Водный кодекс, которые позволят добывать ископаемые на ледниках.

«Этот законопроект противоречит интересам народа. […] Сговор идет между нашими депутатами и Кумтором. Мы должны сказать “нет” коррупции. Нет ледников — нет воды, нет воды — нет жизни», — заявила правозащитница Каличи Умуралиева.

Она добавила, что принятие законопроекта может иметь негативные международные последствия, потому что Кыргызстан обязался работать над сохранением ледников.

Демонстранты призывали депутатов выйти к ним, однако парламентарии решили провести 10 ноября круглый стол, где активисты могут высказать свое мнение.

На территории Кыргызстана находятся более 6 тысяч ледников, которые занимают 4,2% всей площади страны. По оценкам специалистов, за последние 30-40 лет в Кыргызстане растаяло более тысячи ледников.

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