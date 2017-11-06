Парламент может разрешить добывать ископаемые на ледниках. Что известно?

«Парламент не остановится пока не уничтожит всю нашу природу. Большинство их решений направлены против экологии. Плохо то, что большинство депутатов парламента — бизнесмены. На первом месте у них всегда стоит прибыль. Сколько было возмущений насчет работы “Кумтора”, якобы в результате его деятельности разрушается ледник и, как следствие, нарушается экологические равновесие», — сказал эколог.