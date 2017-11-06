Парламент может разрешить добывать ископаемые на ледниках. Что известно?

Парламент будет рассматривать поправки в Водный кодекс Кыргызстана, которые позволят компаниям вести разработку месторождений на ледниках. Экологи и специалисты считают, что это приведет к катастрофе.
Что случилось?
Комитет по аграрной политике 31 октября одобрил в третьем чтении поправки в Водный кодекс, которые разрешают «в исключительных случаях» вести разработку месторождений на ледниках. Теперь эти поправки должны одобрить или отклонить парламентарии на общих слушаниях.
В чем суть поправок?
Правительство предлагает «в исключительных случаях» разрешить «крупным налогоплательщикам и бюджетообразующим предприятиям» вести разработку месторождений, которые могут повлиять на ускорение таяния ледников или их уничтожение.
«Правительством может быть принято решение о разрешении деятельности, влияющей на состояние ледников, при условии максимально возможного уменьшения ущерба от такой деятельности и осуществления постоянного контроля за состоянием ледников», — говорится в поправке.
Разрешение на разработку месторождения будет приниматься на основе экспертного заключения госоргана, но не уточняется какого.
Сейчас Водный кодекс запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.
Кроме того, в 2015 году парламент уже пытался принять эти поправки. Однако из-за критики общественности и несогласия нескольких депутатов законопроект отозвали.
Причем здесь Кумтор?
Если поправки одобрят, то компания «Центерра», как бюджетообразующее предприятие, сможет вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый, которые находятся вблизи от центрального карьера золотодобывающего рудника Кумтор.
Ранее правительство выдавало «Центерре» только временные разрешения на работу на этих ледниках. В 2015 году компания чуть не приостановила свою деятельность из-за запрета работ на ледниках.
Во время обсуждения поправок в комитете парламента вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что большая часть этих двух ледников уже растаяла, а принять законопроект необходимо из-за «экономических соображений».
«Фактически эти ледники уничтожены. Правительство обосновывает необходимость поправок тем, что они позволят остановить влияние на другие ледники», — сказал Зилалиев.
По оценкам специалистов, объем ледника Давыдова и Лысый до начала разработки рудника Кумтор составлял 700 млн кубометров, сейчас там осталось 200 млн кубометров ледовой массы.
В 2016 году компания «Центерра», ссылаясь на международных экспертов, заявила, что ледники занимают лишь 5% от всей территории рудника. По их словам, возможной причиной таяния ледников Давыдова и Лысый могло стать глобальное потепление.
К чему может привести одобрение поправок?
Эколог Эмиль Шукуров считает, что депутаты хотят принять поправки только из-за личной выгоды.
«Парламент не остановится пока не уничтожит всю нашу природу. Большинство их решений направлены против экологии. Плохо то, что большинство депутатов парламента — бизнесмены. На первом месте у них всегда стоит прибыль. Сколько было возмущений насчет работы “Кумтора”, якобы в результате его деятельности разрушается ледник и, как следствие, нарушается экологические равновесие», — сказал эколог.
По мнению директора научно-инженерного центра «Геоприбор» Исакбека Торгоева, главная угроза таяния ледников Давыдова и Лысый заключается в том, что оставшиеся миллионы тонн пресной воды, смешанной с тяжелыми металлами и химикатами, после ухода компании «Центерра» могут попасть в одну из крупнейших рек Кыргызстана — Нарын — и озеро Иссык-Куль.
Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков считает, что принятие законопроекта можно расценивать как проигрыш Кыргызстана компании «Центерра».
«Ледники оставались единственным сдерживающим фактором для компании. Теперь мы просто говорим: “Делайте, что хотите”. Неужели ради обогащения акционеров “Центерры” и для защиты лиц, по вине которых мы имеем нынешнее состояние Кумтора, вы готовы оставить будущему поколению пустыню по имени Средняя Азия?» — сказал он.
Активисты планируют провести митинг против принятия этих поправок 8 ноября возле парламента.
Что говорит президент по поводу ледников?
Президент Алмазбек Атамбаев на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявлял, что интенсивное таяние ледников Кыргызстана вызывает «особую тревогу».
С трибуны ООН он заявил, что кыргызские ледники являются природными хранилищами пресной воды не только для Центральной Азии, но и для всего мира, и к 2100 году они могут окончательно исчезнуть.
«Поэтому наша страна выступает за реализацию совместных проектов по сохранению ледников в горных экосистемах стран верховья рек», — говорил он тогда.
На территории Кыргызстана находятся более 6 тысяч ледников, которые занимают 4,2% всей площади страны. По оценкам специалистов, за последние 30-40 лет в в Кыргызстане растаяло более тысячи ледников.
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