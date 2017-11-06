«Фейсбук»: Как виртуальная реальность изменит мир

Не меньше миллиарда по всему миру — столько пользователей «Фейсбук» планирует привлечь в виртуальную реальность в ближайшие годы. В компании считают, что за этой технологией стоит будущее, и в скором времени она сможет изменить мир. Почему важно знать о виртуальной реальности, и как она меняет жизнь людей уже сегодня?

Виртуальная реальность (VR) — это пространство, созданное с помощью компьютерной графики, в которое можно погрузиться с помощью специальных очков.

VR позволяет человеку делать в виртуальном мире то же, что и в реальном — гулять, общаться с друзьями или, к примеру, играть в теннис. В то же время в ней можно делать и невозможные вещи, например, летать, путешествовать в несуществующих мирах или лазить по скалам без специального снаряжения.

Многим кажется, что развлечение и игры — это главная задача виртуальной реальности. Однако это далеко не так. Крупные компании — такие, как «Фейсбук» и «Майкрософт» — интегрируют виртуальную реальность во многие сферы: от искусства до медицины.

В США очки виртуальной реальности все чаще используются в школах — с помощью них ученики могут изучать предметы, погружаясь в нужную среду. Сидя в классе, школьник в очках виртуальной реальности может побывать в Белом доме или отправиться на космическую станцию, которую засняли космонавты NASA.

VR используют и студенты. Например, будущие медики могут изучать человеческий организм прямо изнутри и даже делать практические операции. Такая тренировка помогает делать все с максимальной точностью в реальной операционной.

В Великобритании в виртуальной реальности создают объекты современного искусства и устраивают выставки.