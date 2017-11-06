«Фейсбук»: Как виртуальная реальность изменит мир

Не меньше миллиарда по всему миру — столько пользователей «Фейсбук» планирует привлечь в виртуальную реальность в ближайшие годы. В компании считают, что за этой технологией стоит будущее, и в скором времени она сможет изменить мир. Почему важно знать о виртуальной реальности, и как она меняет жизнь людей уже сегодня?
Виртуальная реальность (VR) — это пространство, созданное с помощью компьютерной графики, в которое можно погрузиться с помощью специальных очков.
VR позволяет человеку делать в виртуальном мире то же, что и в реальном — гулять, общаться с друзьями или, к примеру, играть в теннис. В то же время в ней можно делать и невозможные вещи, например, летать, путешествовать в несуществующих мирах или лазить по скалам без специального снаряжения.
Многим кажется, что развлечение и игры — это главная задача виртуальной реальности. Однако это далеко не так. Крупные компании — такие, как «Фейсбук» и «Майкрософт» — интегрируют виртуальную реальность во многие сферы: от искусства до медицины.
В США очки виртуальной реальности все чаще используются в школах — с помощью них ученики могут изучать предметы, погружаясь в нужную среду. Сидя в классе, школьник в очках виртуальной реальности может побывать в Белом доме или отправиться на космическую станцию, которую засняли космонавты NASA.
VR используют и студенты. Например, будущие медики могут изучать человеческий организм прямо изнутри и даже делать практические операции. Такая тренировка помогает делать все с максимальной точностью в реальной операционной.
В Великобритании в виртуальной реальности создают объекты современного искусства и устраивают выставки.
Но одно из самых значительных достижений — использование виртуальной реальности психиатрами. Погружая своих пациентов в созданный компьютером мир, они помогают им избавиться от фобий или облегчить ментальные заболевания.
В США используют очки виртуальной реальности и в обучении парализованных людей заново ходить. Пациенты сначала пытаются двигать ногами в VR — мозг обманывается и дает сигнал мышцам, которые через какое-то время начинают понемногу сокращаться.
Социальная сеть в виртуальном мире
Весной 2017 года «Фейсбук» запустил бета-версию приложения Facebook Spaces — версию социальной сети в виртуальной реальности, доступной для владельцев очков Oculus.
В Spaces пользователь создает собственную виртуальную модель — похожую или не похожую на него — и может общаться с другими людьми, просматривать новостную ленту, смотреть 360-градусные видео и фото.
С помощью Facebook Spaces можно создать любое место — существующее или выдуманное — и проводить в нем время с друзьями. Например, находясь в Бишкеке, пользователь может гулять по одной виртуальной поляне с другом из Алматы, разговаривать и играть с ним.
«Фейсбук» ставит одной из своих целей создание виртуальных мест, где друзья смогут проводить время вместе. Пользователь сможет создать с другом пространство и общаться в нем.
Использовать это можно не только для общения, но и для бизнеса. Сотрудники «Фейсбука» проводят свои еженедельные встречи в виртуальном кабинете за одним столом, находясь при этом в разных городах.
Кроме этого, «Фейсбук» планирует запустить возможность live-трансляций в виртуальной реальности. Тысячи людей смогут одновременно, не выходя из дома, находиться на концертах любимых исполнителей или других мероприятиях.
Насколько доступны очки виртуальной реальности?
Самые простые очки виртуальной реальности Google CardBoard можно собрать из картона или купить в любом городе за пару долларов.
Со смартфоном от Samsung, можно использовать шлем от Samsung Gear за 139 долларов США. В него можно вставить свой девайс и погрузиться в видео в формате 360-градусов в любом месте.
Но для виртуальной жизни в Facebook Spaces необходимы очки компании Oculus, которую Facebook купил в 2014 году за два миллиарда долларов.
Для профессиональных целей и игр существует профессиональный VR-шлем Oculus Rift. Благодаря отличной графике он дает ощущение полного погружения в виртуальную реальность, но его нужно подключать к компьютеру, поэтому шлем не получится свободно переносить с собой. Пока Oculus Rift продается в 23 странах мира и считается слишком дорогим для обычных пользователей — он стоит 399 долларов.
Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг считает, что виртуальная реальность приживается в обществе слишком медленно. Чтобы это исправить, «Фейсбук» выпустил новые очки виртуальной реальности Oculus Go за 199 долларов.
Для их использования не нужен ни компьютер, ни смартфон — очки работают совершенно автономно. Цукерберг говорит, что «Фейсбук» собирается в ближайшее время привлечь не менее одного миллиарда людей в виртуальную реальность благодаря этим очкам.
Люди перестанут общаться?
Разработчики VR считают, что виртуальная реальность будет подобна общению с помощью смартфонов и компьютеров. Только вместо экрана перед глазами у пользователей будет виртуальное пространство.
«Некоторые люди считают, что VR способствует социальной изоляции и мешает общению. Я думаю, что это вовсе не так. На самом деле реальность ограничена — места, в которые мы не можем ходить, люди, с которыми мы не можем общаться, вещи, которые не можем делать. И делать эти вещи возможными— это не изоляция, а свобода», — считает Цукерберг.
Материал подготовлен во время пресс-тура GoViral, организованного Генконсульством США в Алматы.
Смотрите VR-видео Клоопа: