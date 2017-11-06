Президентов других стран не пригласят на инаугурацию Жээнбекова

Глава аппарата президента Алмаз Усенов сообщил, что на инаугурацию избранного президента Сооронбая Жээнбекова не приглашали глав других государств. Церемония состоится 24 ноября в госрезиденции «Ала-Арча».

Усенов сказал в интервью радио «Азаттык», что решение не приглашать на церемонию президентов других стран принято с учетом мировой практики.

Однако, по его словам, на инаугурацию пригласят всех послов зарубежных стран, которые работают в Кыргызстане.

Сама церемония запланирована на 24 ноября, ее проведут в госрезиденции «Ала Арча».

Церемония инаугурации действующего президента Алмазбека Атамбаева проходила 1 декабря в Национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Тогда на инаугурацию Атамбаева приехали президент Турции Абдуллах Гюль и президент Грузии Михаил Саакашвили, а также премьер-министры Казахстана — Карим Масимов, Таджикистана — Акил Акилов и Азербайджана — Артур Расизаде.

Китай, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия, а также Татарстан делегировали на инаугурацию спикеров и вице-спикеров национальных парламентов.

Россию представляли глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, статс-секретарь российского МИДа Григорий Карасин. США отправили на церемонию помощника госсекретаря Роберта Блейка.

Остальные страны представляли главы дипломатических миссий в Кыргызстане.

Выборы в Кыргызстане

Кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков победил на президентских выборах, которые прошли 15 октября. ЦИК объявил о его победе 30 октября.

Жээнбеков набрал 54,22 процента голосов избирателей. Его ближайший оппонент — бизнесмен Омурбек Бабанов — получил 33,49 процентов голосов и занял второе место. Через четыре недели после выборов Генеральная прокуратура возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни».

Всего на выборы пришло 1 млн 697 тыс. 868 человек. Явка составила 56,34% от общего числа избирателей.

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