«Райские документы». Большая утечка об использовании офшоров политиками и компаниями

Журналисты также изучили документы из государств, которые никоим образом не публикуют их в интернете. К примеру, архивы из государства в Карибском море Антигуа и Барбуда, а также более 600 тысяч документов из онлайн-реестра государства Барбадос, в котором обычно не приводится информация о директорах или акционерах.