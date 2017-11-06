«Райские документы». Большая утечка об использовании офшоров политиками и компаниями

Журналисты-расследователи изучили архив из более 13 млн секретных документов и архивов. Они раскрыли информацию об использовании офшоров публичными и частными лицами, а также политиками и компаниями со всего мира.
«Райские документы» — это большая утечка секретных документов юридической компании Appleby, которая помогала бизнесменам, политикам и компаниям через офшоры уходить от уплаты налогов или скрывать своё имущество.
Доступ к архиву получила немецкая газета «Зюддойче Цайтунг», которая поделилась информацией с двумя крупнейшими сетями журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP.
Журналисты выяснили причастность крупнейших компаний таких, как, например, Apple, Nike, Uber и Siemens, к использованию офшорных схем для ухода от налогов.
Среди политиков в расследовании упоминаются королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр торговли США Уилбур Росс, окружение президента Дональда Трампа, а также несколько бывших премьер-министров Канады.
Например, журналисты установили связь между нынешним министром торговли США Уилбуром Россом и сделками с людьми из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
В частности, фирма «Navigator», в которой у Росса есть доля, заключала многомиллионные контракты с российской компанией «SIBUR». В совет директоров этой компании входит зять Путина Кирилл Шамалов и российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.
В «Райских документах» также упомянуты певица Мадонна, Боно, соучредитель Microsoft Пол Аллен, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Среди политиков из Центральной Азии в расследовании упоминаются только бывшие и один нынешний чиновники Казахстана: бывший министр газовой и нефтяной промышленности Сауат Мынбаев, бывший министр энергетики Мухтар Аблязов и нынешний министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.
Всего журналисты обнаружили причастность более 120 политиков и людей из их окружения к использованию оффшорных схем.
В документах также говорится о 19 реестрах юридических лиц, которые поддерживаются правительственными структурами в тайных офшорных юрисдикциях. В частности, в них содержатся названия фирм и компаний, а также личные данные их директоров и конечных владельцев, зарегистрированных в наиболее активных офшорных зонах мира.
Журналисты также изучили документы из государств, которые никоим образом не публикуют их в интернете. К примеру, архивы из государства в Карибском море Антигуа и Барбуда, а также более 600 тысяч документов из онлайн-реестра государства Барбадос, в котором обычно не приводится информация о директорах или акционерах.
В Appleby не стали комментировать расследование журналистов, однако заявили, что по итогам проведенного расследования «не нашли свидетельств каких-либо правонарушений».
Юридическая компания Appleby была основана в 1898 году на Бермудских островах. Сегодня — это одна из самых престижных юридических фирм, оказывающая услуги по планированию налогов, корпоративному менеджменту и регистрации офшоров.
«Райские документы» — идейное продолжение знаменитого «Панамского архива», крупнейшей утечки документов об использовании офшоров политиками. Всего репортеры изучили более чем 13 млн секретных документов, электронных писем, фотографий и PDF-сканов. Общий объем информации составил 1,4 терабайта. В расследовании участвовало более 100 изданий по всему миру.
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