По данным пограничной службы Кыргызстана, заторы из груженых фур на кыргызско-казахской границе сократились в два-три раза.

В пресс-службе погранслужбы Кыргызстана сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что утром 6 ноября на КПП «Ак-Тилек» зафиксировано всего 65 фур.

В ведомстве сообщили, что за последние сутки казахские пограничники пропустили около 200 грузовых фур через этот пункт.

«Это может быть связано с тем, что в очереди было много пустых фур. Пустые не подлежат проверке», — сказали в пресс-службе.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» в Таласской области в очереди находятся более 70 грузовиков. МЧС организовало на месте 17 палаток, где подают горячее питание и оказывают медицинскую помощь.

Еще 1 ноября погранслужба Кыргызстана сообщала о заторе в 700 фур на КПП «Ак-Тилек».

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация улучшилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако груженые фуры до сих пор пересекают границу с затруднениями, из-за чего предприниматели несут большие убытки. По данным Минэкономики, каждый день простоя обходится бизнесмену в 23 тысячи долларов.

Казахские власти объясняют усиление контроля борьбой с контрабандой и серым импортом.

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