«Тор: Рагнарёк»: Когда юмор превыше всего

От
Марат Абдыкалыков
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Фото: «КиноПоиск».

В кинотеатрах вышел очередной продукт киновселенной Marvel — «Тор: Рагнарёк». Это уже 17-й фильм киновселенной, и он взял все самое лучшее от «Стражей галактики». Пожалуй, даже слишком.

Студия Marvel выпустила третью часть о похождениях бога грома Тора, который не появлялся в кино со времен «Эры Альтрона» двухлетней давности.

К старому полюбившемуся персонажу присоединяются Валькирия, Халк, Корг и Локи. Как и всегда, в своем камео эффектно появляется автор комиксов Marvel Стен Ли, а одну из второстепенных ролей играет неповторимый Джефф Голдблюм.

Новый фильм разительно отличается от своих предшественников. Первая часть Тора, вышедшая шесть лет назад, была довольно посредственной. Персонажи были прописаны картонно, а вытягивал фильм только Том Хиддлстон — своей харизмой, и Энтони Хопкинс — своей бесподобной игрой.

С первой частью можно было смириться из-за того, что она была первая. Но и вторая часть — «Царство тьмы» — не порадовала зрителей.

Из-за второсортного злодея и среднего сюжета, это был фильм на один просмотр. Сольные фильмы про Тора, увы, не удавались.

Только вместе со Мстителями Тор смог разыграться как персонаж.

Фото: «КиноПоиск».

Но третий сольник Тора реабилитировал вселенную Бога Грома.

Зрителям в конечном счете рассказали, что произошло с отцом Тора — Одином, а персонажи Тора и его брата Локи, наконец, раскрылись с другой стороны и даже попытались найти точки соприкосновения.

Режиссер отлично справился со своей задачей, когда сделал одного из второстепенных персонажей — Халка — фактически ключевым героем картины.

В других фильмах студии он воспринимается как удобная мебель для впечатляющих спецэффектов, но здесь ему дали раскрыться в другом амплуа. Его персонаж как минимум научился говорить, и в образе зеленого крепыша ведет себя как маленький ребенок.

Тор и Халк. Фото: «КиноПоиск».

Если говорить о том, что же взял для себя «Тор: Рагнарёк» от «Стражей галактики» — то это, несомненно, космическая тематика.

Конечно, сюжеты других фильмов о Торе тоже происходили в космосе, но все это ограничивалось лишь парой планет, а главными местами действия были лишь Асгард и Земля.

Кроме действий, разворачивающихся в космосе, фильм о Торе взял еще и определенную яркую атмосферу, что помогло фильму. Однако чего точно не стоило брать от Стражей — так это юмор.

Юмор картины  это, пожалуй, и плюс, и главный минус фильма. Шутки здесь порой и к месту и не совсем. Поэтому когда показывается драма, зритель не успевает сопереживать герою и невольно начинает смеяться.

Но такое происходит не всегда. Драмы в фильме хватает — как минимум в двух-трех сценах.

Стоит отметить и кинозлодея — это первый злодей киновселенной Marvel женского пола. Кейт Бланшетт была очень харизматична и сыграла клишированного, но интересного антагониста.

Кейт Бланшетт в роли злодейки Хелы. Фото: «КиноПоиск».

«Тор: Рагнарёк» — это отличная фантастика, достойная кинопроката.

Режиссеру Тайке Вайтити, до этого снявшего, пожалуй, лучшую кинокомедию о вампирах, получилось снять единственный стоящий сольник Тора. Конечно, не обошлось без проблем, как, например, излишнее количества юмора к месту и нет, однако фильм смотрится на одном дыхании.

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