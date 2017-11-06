«Тор: Рагнарёк»: Когда юмор превыше всего

В кинотеатрах вышел очередной продукт киновселенной Marvel — «Тор: Рагнарёк». Это уже 17-й фильм киновселенной, и он взял все самое лучшее от «Стражей галактики». Пожалуй, даже слишком.
Студия Marvel выпустила третью часть о похождениях бога грома Тора, который не появлялся в кино со времен «Эры Альтрона» двухлетней давности.
К старому полюбившемуся персонажу присоединяются Валькирия, Халк, Корг и Локи. Как и всегда, в своем камео эффектно появляется автор комиксов Marvel Стен Ли, а одну из второстепенных ролей играет неповторимый Джефф Голдблюм.
Новый фильм разительно отличается от своих предшественников. Первая часть Тора, вышедшая шесть лет назад, была довольно посредственной. Персонажи были прописаны картонно, а вытягивал фильм только Том Хиддлстон — своей харизмой, и Энтони Хопкинс — своей бесподобной игрой.
С первой частью можно было смириться из-за того, что она была первая. Но и вторая часть — «Царство тьмы» — не порадовала зрителей.
Из-за второсортного злодея и среднего сюжета, это был фильм на один просмотр. Сольные фильмы про Тора, увы, не удавались.
Только вместе со Мстителями Тор смог разыграться как персонаж.
Но третий сольник Тора реабилитировал вселенную Бога Грома.
Зрителям в конечном счете рассказали, что произошло с отцом Тора — Одином, а персонажи Тора и его брата Локи, наконец, раскрылись с другой стороны и даже попытались найти точки соприкосновения.
Режиссер отлично справился со своей задачей, когда сделал одного из второстепенных персонажей — Халка — фактически ключевым героем картины.
В других фильмах студии он воспринимается как удобная мебель для впечатляющих спецэффектов, но здесь ему дали раскрыться в другом амплуа. Его персонаж как минимум научился говорить, и в образе зеленого крепыша ведет себя как маленький ребенок.
Если говорить о том, что же взял для себя «Тор: Рагнарёк» от «Стражей галактики» — то это, несомненно, космическая тематика.
Конечно, сюжеты других фильмов о Торе тоже происходили в космосе, но все это ограничивалось лишь парой планет, а главными местами действия были лишь Асгард и Земля.
Кроме действий, разворачивающихся в космосе, фильм о Торе взял еще и определенную яркую атмосферу, что помогло фильму. Однако чего точно не стоило брать от Стражей — так это юмор.
Юмор картины это, пожалуй, и плюс, и главный минус фильма. Шутки здесь порой и к месту и не совсем. Поэтому когда показывается драма, зритель не успевает сопереживать герою и невольно начинает смеяться.
Но такое происходит не всегда. Драмы в фильме хватает — как минимум в двух-трех сценах.
Стоит отметить и кинозлодея — это первый злодей киновселенной Marvel женского пола. Кейт Бланшетт была очень харизматична и сыграла клишированного, но интересного антагониста.
«Тор: Рагнарёк» — это отличная фантастика, достойная кинопроката.
Режиссеру Тайке Вайтити, до этого снявшего, пожалуй, лучшую кинокомедию о вампирах, получилось снять единственный стоящий сольник Тора. Конечно, не обошлось без проблем, как, например, излишнее количества юмора к месту и нет, однако фильм смотрится на одном дыхании.
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