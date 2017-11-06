Президент Алмазбек Атамбаев поздравил журналистов с Днем информации и печати, призвав их «не будоражить общество» и не распространять ложную информацию.

В день информации и печати Атамбаев заявил, что каждый гражданин в Кыргызстане может «свободно высказывать свое мнение и давать оценку событиям».

Однако Атамбаев утверждает, что увеличение источников информации породило «безответственность», и СМИ стали распространять ложную информацию, затрагивающую честь, достоинство и деловую репутацию людей.

«Более того, мы становимся заложниками необоснованных материалов, которые ставят под сомнение и очерняют деятельность и перспективу нашего государства, государственных органов», — заявил Атамбаев.

Президент призвал журналистов не использовать профессию в «корыстных целях», лишний раз «не будоражить общество, не унижать достоинство и не вешать ярлыки на людей без достаточных оснований».

«В профессиональной этике подчеркивается, что журналисты изначально не должны ставить цель будоражить общество. Слово журналиста должно быть острым, но в то же время обоснованным», — сказал Атамбаев.

Иски президента против СМИ

Президент начал выступать с критикой в адрес отдельных СМИ после того, как они опубликовали высказывания оппозиции о нем.

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» и два иска против радио «Азаттык» в начале марта 2016 года.

Атамбаев считает, что издания своими публикациями оскорбили его честь и достоинство и распространяли ложную информацию о нем.

Президент несколько раз в своих выступлениях заявлял, что иски были поданы потому, что журналисты распространяли «клевету» о нем, что значительно испортило его здоровье.

Однако после визита в Кыргызстан директора радио «Свобода» Томаса Кента, он отозвал два иска к филиалу этого издания в Кыргызстане — радио «Азаттык».

На своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 30 млн сомов.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Правозащитники считают, что иски главы государства против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По их мнению, правительство страны препятствует развитию демократии.

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