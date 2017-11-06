«Дело неполитическое». Что известно об убийстве брата Саляновой?

«Когда они (нападавшие — прим. редакции) вошли, Улан Салянов сразу же сказал: “Кто вы и что вам надо? Что хотите, мы вам отдадим”. Они просто без причины начали его избивать, после чего два раза выстрелили и скрылись», — сказал журналистам Kloop.kg начальник пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.