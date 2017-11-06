«Дело неполитическое». Что известно об убийстве брата Саляновой?

Брат депутата парламента Аиды Саляновой был застрелен в своем доме в ночь на 6 ноября. Милиция возбудила дело по этому факту, МВД считает, что дело не носит политический характер. Что еще известно об этом нападении?
Детали убийства
Убийство было совершено в доме Улана Салянова в ночь на 6 ноября, примерно в 2:00. Согласно информации милиции, нападавших было трое — все они носили маски и перчатки. Сестра погибшего также добавила, что преступники носили камуфляжную форму и берцы.
«Когда они (нападавшие — прим. редакции) вошли, Улан Салянов сразу же сказал: “Кто вы и что вам надо? Что хотите, мы вам отдадим”. Они просто без причины начали его избивать, после чего два раза выстрелили и скрылись», — сказал журналистам Kloop.kg начальник пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.
Чинара Салянова, сестра погибшего, сказала изданию 24.kg, что преступники ничего не взяли из дома. По её словам, Салянова застрелили после того, как один из нападавших приставил пистолет к виску его сына.
По информации милиции, нападавшие скрылись на минивэне белого цвета.
Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и объявила план-перехват по Бишкеку и Чуйской области. Расследование дела взяло под свой контроль руководство МВД.
МВД: Убийство не носит политический характер
Милиция изучает несколько версий убийства, но не уточняет, какие именно — известно то, что Министерство внутренних дел Кыргызстана не рассматривает политические мотивы преступления, несмотря на опасения адвоката Саляновой.
Адвокат депутата Улан Джумаков считает, что убийство её брата может быть связано с деятельностью Саляновой на посту генерального прокурора — она занимала этот пост на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 годы.
Юрист потребовал, чтобы власти Кыргызстана и Госкомитет нацбезопасности обеспечили охрану Саляновой. Пока неизвестно, как на это отреагировали кыргызские власти — реакции со стороны президента и кабинета министров пока не было.
Тем временем, общественные деятели строят версии, что убийство могло быть заказным, но точно не бытовым, как, например, разбой.
«Четверо бандитов в масках, в спец-ботинках — берцах. Всё это выглядит не как бытовое преступление — типа разбой, а заказное убийство!» — считает политический активист Эдиль Байсалов.
Правозащитница Динара Ошурахунова считает, что убийство Улана Салянова — «политическое» дело.
«Ну что. Иллюзий об этой власти не осталось. Убийство родного брата оппозиционного депутата — политическое. Милиция во главе с телохранителем Атамбаева (министр внутренних дел Улан Исраилов был телохранителем президента Алмазбека Атамбаева — прим. редакции) может сколь угодно показывать или рассказывать имитацию бурного расследования», — написала она в своем фейсбуке.
«Небогатый человек»
Дядя убитого Карыбек Салянов сказал в интервью изданию «Азаттык», что у его племянника не было врагов.
«Никаких врагов не было. Столько лет он совершает пятикратный намаз. Дети и супруга верят в бога, в мечети всю жизнь, молятся богу», — сказал он.
По словам дяди, его племянник был небогатым человеком.
«Хорошей машины у него нет. В этом году проект дома сделал, два года строил дом», — сказал Карыбек Салянов.
Чинара Салянова сказала, что ее брат чинил машины на станции техобслуживания и этим зарабатывал на жизнь.
«Он был очень добрым и простым человеком. Никогда не пользовался служебным положением нашей сестры Аиды. Улан занимался ремонтом и покраской автомобилей на СТО. За что его убили, мы не знаем. Он был для Аиды всем», — сказала сестра.
Бывший генпрокурор
Аида Салянова — ныне депутат парламента от фракции «Ата Мекен» — занимала пост генерального прокурора Кыргызстана на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 годы.
На протяжении своей работы генеральным прокурором Салянова пользовалась покровительством президента Алмазбека Атамбаева, однако была вынуждена уйти со своего поста после ссоры с главой государства.
Разногласия с Атамбаевым позже стали еще сильнее, когда Салянова присоединилась к оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, одного из главных оппонентов главы государства.
Сейчас против Саляновой идет судебный процесс из-за того, что она в бытность министром юстиции продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, юристу Максима Бакиева, который является сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева.
Со-автор: Регина Им
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