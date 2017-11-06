Улан Салянов, брат депутата парламента и бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой, был застрелен в своем доме в ночь на 6 ноября.

Убийство произошло в ночь на 6 ноября, примерно, в 2:20, в доме самого Салянова, который находится в Бишкеке на улице Достоевского. 42-летний брат депутата скончался от огнестрельных ранений, которые нанесли «неизвестные лица в масках».

«Происходящие события показывают, что безопасность и жизнь депутата парламента Аиды Саляновой находится под угрозой», — сообщил адвокат депутата Улан Джумаков.

Радио «Азаттык» пишет, что милиция сейчас допрашивает родных Салянова — его жену и детей.

Со слов родственников, в дом ворвались 4-5 человек в масках и стали требовать деньги — Салянов вступил с ними в перепалку, в результате чего был застрелен.

Ранее также сообщалось о похищении 17-летнего сына погибшего, однако эта информация позже не подтвердилась — подросток выбежал из дома в момент стрельбы.

Джумаков связал нападение на брата депутата с её работой на посту генерального прокурора и призвал власти Кыргызстана и Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) обеспечить Салянову охраной.

«[…] Следует отметить, что, будучи генпрокурором, Аида Салянова вела активную борьбу против ОПГ и криминала, где мы все были свидетелями того, как за один год были ликвидированы преступные группировки, а лидеры ОПГ выехали за пределы страны», — написал адвокат в фэйсбуке.

Кол салгандар маскачан куралданганын айтып атышат. Уйундо депутаттын иниси, жубайы жана уулу болгон экен pic.twitter.com/zBJAphNZTX — Bakyt Asanov (@bakytasanov) November 5, 2017

Аида Салянова — ныне депутат парламента от фракции «Ата Мекен» — занимала пост генерального прокурора Кыргызстана на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 годы.

Она ушла со своего поста из-за разногласий с президентом Алмазбеком Атамбаевым, которые позже стали еще сильнее, когда Салянова присоединилась к оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, одного из главных оппонентов главы государства.

Сейчас против Саляновой идет судебный процесс из-за того, что она в бытность министром юстиции продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, юристу Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Фото: Бакыт Асанов.