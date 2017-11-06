Во Вьетнаме прошел тайфун «Дэмри». Погибли 27 человек, еще 22 числятся без вести пропавшими. Тайфун повредил около 40 тысяч домов по всей стране, более 600 из них не подлежат восстановлению.

Информационное агентство «Ассошиэйтед пресс» пишет, что из зоны бедствия в безопасное место эвакуировали 30 тысяч человек, в их числе есть иностранные туристы.

«Дэмри» является уже двенадцатым по счету тайфуном за 2017 год на территории Вьетнама.

Тайфун полностью разрушил более 626 домов в центральных и южных районах страны и повредил более 40 тысяч зданий.

Оборваны линии электропередач, ветром снесены деревья и крыши со зданий.

Издание «Рейтер» сообщает, что из-за постоянных обильных дождей образовалось 30-километровое наводнение на главной дороге в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ.

Кроме того, затоплены 40 тысяч гектаров полей, в том числе поля с сахарным тростником, рисовые и каучуковые плантации.

Во Вьетнаме в городе Дананг с 6 по 11 ноября должен пройти саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Дананг также пострадал от тайфуна, поэтому местные власти призвали жителей помочь ликвидировать последствия катаклизма перед приездом высокопоставленных гостей.

В саммите АТЭС примут участие президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.

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