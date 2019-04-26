Журналисты «Кактуса» 26 апреля написали новость о драке в кафе «Бахчай» в южной части Бишкека. По информации издания, драку затеяли три сотрудника Госкомитета нацбезопасности.

Авторы новости о драке указывают, что поводом для конфликта стала словесная перепалка сотрудников ГКНБ с другими посетителями. Потасовку попытался урегулировать сотрудник охранного агентства «Тайфун» и сделал конфликтующим замечание. Издание пишет, что информацию им предоставило руководство охранного агентства «Тайфун».

«Троим сотрудникам ГКНБ не понравилось замечание охранника. Они вывели его на улицу, ударили несколько раз, приставили пистолет к голове, а затем нанесли ножевое ранение […] Потерпевшего доставили в больницу», — написали журналисты «Кактуса».

По данным журналистов, сейчас зачинщики конфликта находятся в отделении Октябрьского УВД, а этот инцидент «попытались урегулировать» другие сотрудники ГКНБ.

Также о том, что в драке участвовали сотрудники ГКНБ, сообщило издание 24.kg со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Администратор кафе «Бахчай» в интервью журналисту «Клоопа» сказала, что «не может комментировать» случившееся. А пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова заявила, что «не владеет информацией» о госпитализированном сотруднике охранного агентства.

Что говорят ГКНБ, ГУВД Бишкека и генпрокуратура

В генпрокуратуре журналисту «Клоопа» заявили, что драка в кафе «Бахчай» действительно была и этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Однако вопрос об участии сотрудников ГКНБ в этом конфликте ведомство оставило без ответа.

«Детали мы рассказать не можем. Если вас интересуют детали, обратитесь в ГКНБ», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов в беседе с «Клоопом» не подтвердил, но и не опроверг участие сотрудников ведомства в потасовке.

«Сейчас проводится разбирательство и будут приняты соответствующие меры. Мы разбираемся», — сказал Сулайманов.

Начальник пресс-центра ГУВД Бишкека Мира Абдылдаева заявила журналисту «Клоопа», что «официально не подтверждает» информацию о драке. Но, по ее словам, правоохранительные органы «ведут проверку».