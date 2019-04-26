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В пресс-службе ГУВД Чуйской области журналистке «Клоопа» сообщили, что депутат горкенеша Токмака от СДПК Тынай Жансеитов добровольно сдался милиции 25 апреля.

Жансеитова подозревают в покушении на убийство. Депутата водворили в изолятор временного содержания ОВД Иссык-Атинского района.

Милиция объявила Жансеитова в розыск в августе 2018 года из-за обвинений в покушении на убийство. По версии следствия, он нанес ножевое ранение Талантбеку Жамангулову на скотном рынке Токмака. Жамангулов утверждал, что не знает причин нападения на него.

«Мы хотели в среду прочитать Коран, поэтому и пришли на рынок купить барана. Там Жансеитов исподтишка и ударил меня ножом», — сказал Жамангулов.

По его словам, он не стал писать заявление в милицию, потому что семья Жансеитовых «очень влиятельна».

«Мэр нашего города приходится ему (Жансеитову) дядей, начальник Токмакского РОВД — родственник. Поэтому я не стал писать заявление, тем более, что его родичи ходят по домам свидетелей и запугивают их», — утверждал пострадавший.

Заявление о том, что подозреваемый — родственник начальника Токмакского РОВД сразу опровергли в пресс-службе Чуйского ГУВД.