Бишкекский мусорный полигон осенью 2016 года. Фото: Елена Хасанова / ЛИВЕНЬ.Living asia

Власти столицы объявили тендер на строительство завода, который будет сортировать твердые бытовые отходы. Строительство планируют начать в 2020 году на площади в 2,2 гектара близ Бишкека.

Руководитель проекта по строительству завода при мэрии Бишкека Адилет Маматов сказал «Клоопу», что построенный завод будет продавать отсортированные отходы, например пластик, мусороперерабатывающим компаниям. Прибыль будет уходить на содержание завода и выплату зарплат более 100 сотрудникам.

Информация о тендере появилась на сайте мэрии 25 апреля, однако объявление о нем не опубликовано на портале госзакупок. По словам Маматова, это произошло потому, что строительство не финансируется госбюджетом.

«Тем не менее, у нас ведутся переговоры с министерством финансов, чтобы в виде исключения выпустили наше объявление на портале госзакупок», — сказал Маматов.

Также не разглашается сумма, в которую оценили строительство завода.

«Это делается для того, чтобы избежать недобросовестной конкуренцию среди претендентов. Если они узнают, какая сумма, то будут подгонять свои цены под нее», — сказал Маматов.

Кроме того, участник тендера должен будет выплатить 200 евро за тендерную документацию. Согласно закону, если закупка проводится на бюджетные деньги, то тендерная документация находится в открытом доступе. Однако международные доноры обычно взимают плату за документы.

По словам Маматова, участники тендеров от международных организаций обычно платят 100 евро за рассмотрение заявки, но в этом тендере увеличили сумму вдвое, чтобы «отсеять несерьезные компании».

Компании, которые хотят участвовать в тендере на строительство завода, должны подать заявки до 7 июня.

Мусорный полигон и уголовное дело

Завод построят на кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и грант от Европейского Союза (ЕС). Мэрия еще в 2013 году получила 22 миллиона евро — половина кредит, половина грант — на строительство нового мусорного полигона, завода для сортировки мусора и рекультивацию старого полигона.

Несмотря на наличие финансирования, власти Бишкека пока даже не начали строительство нового мусорного полигона и не укладываются в сроки, прописанные в соглашении с ЕБРР.

Прокуратура Бишкека считает, что некоторые сотрудники мэрии, злоупотребляя своим должностным положением, сорвали постройку нового мусорного полигона для столицы. Ведомство возбудило уголовное дело на чиновников мэрии в январе 2019 года.