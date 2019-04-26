Всего к Белому дому в Бишкеке пришли около 200 человек. Митингующие требовали полностью запретить разработку урановых месторождений и добычу этого сырья на территории Кыргызстана. Митинг случился на фоне общественного осуждения планов властей по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской.

У многих митингующих в руках были листочки со знаком радиационной опасности, выполненной в стилистике знаменитой картины нидерландского экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» — фигуры кричащего в отчаянии человека.

После критики власти приостановили работу на месторождении, а компания-инвестор «Центральноазиатская урановая компания» объявила о полном приостановлении своей деятельности в Кыргызстане.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.