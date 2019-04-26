Кыргызская спортсменка Айсулуу Тыныбекова стала золотым призером на чемпионате Азии по женской борьбе в Китае. Она выступила в весовой категории до 62 килограммов и в финале победила японку Юкако Каваи.

Изначально в схватке японская спортсменка обыгрывала Тыныбекову по очкам. Но на последних секундах до окончания поединка кыргызской спортсменке удалось схватить Каваи и бросить на мат. Судьи засчитали победу Тыныбековой — она выиграла со счетом 8:6.

В ¼ финала Тыныбекова обыграла спортсменку из Узбекистана Набиру Усенбаеву, а в полуфинале со счетом 8:0 разгромила тайку Салини Срисомбат.

В 2016 и 2017 годах Тыныбекова также выигрывала золотые медали на чемпионатах Азии по женской борьбе. На Азиатских играх 2018 года в Индонезии кыргызской спортсменке дали серебро: в финальной схватке Тыныбекова уступила Оркхон Пуревдорж из Монголии.

Помимо золота, Кыргызстан на Чемпионате Азии по женской борьбе 2019 года также заработал бронзу. Ее получила Мээрим Жуманазарова в весовой категории 68 килограмм. Она обыграла Ирину Казюлину из Казахстана.