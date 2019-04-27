Кыргызстанка Асель Толомушева занимала должность члена Совета по отбору судей с 2014 по 2017 год. По информации правоохранительных органов, уже не работая в Совете она использовала должность для мошенничества.

Как минимум четыре человека обратились в правоохранительные органы, сообщив, что бывший член Совета по отбору судей Асель Толомушева обещала оказать им юридическое сопровождение в судебных инстанциях, но скрылась, получив деньги.

Пострадавшие утверждают, что вручили ей шесть, 17, 5 тысяч, 50 тысяч и 57 тысяч долларов. Правоохранительные органы ищут других пострадавших.

Женщину сначала водворили в СИЗО №1, но из-за проблем со здоровьем перевели в больницу под круглосуточную охрану.