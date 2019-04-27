У дома экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш активисты из Нарына требовали его выселения. Теперь представитель СДПК (той части, что за Атамбаева) Кундуз Жолдубаева утверждает, что жители сел Кой-Таш и Арашан готовы дойти до Белого дома и фермы президента Жээнбекова, если власти не прекратят «будоражить народ».

Митинг первый

25 апреля активисты из Нарына устроили небольшую демонстрацию у особняка экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в Чуйской области.

Активисты утверждали, что «стояли во главе апрельской революции», но Атамбаев не оправдал их надежды — они живут в бедности, а экс-президент и его окружение «имеют земли гектарами». Демонстранты потребовали выселить Атамбаева из его дома и предложили другим участникам протестов 7 апреля 2010 года присоединиться к их движению.

Митинг второй

Мини-митинг активистов из Нарына прокомментировала представитель СДПК (той части, что поддерживает Атамбаева) Кундуз Жолдубаева.

В своем фейсбуке она написала, что «якобы жители Нарына» простояли у ворот дома 8 минут, «изобразили митингующих и уехали».

По ее словам, жители Кой-Таша и Арашана были возмущены произошедшим и тоже вышли на митинг. В качестве доказательства она приложила видео.

Жолдубаева утверждает, что жители села, в котором проживает экс-президент, требуют у президента Сооронбая Жээнбекова и властей «прекратить будоражить народ», иначе они пешком дойдут до Белого дома и — если будет нужно — до фермы Жээнбекова на Иссык-Куле.

«Сельчане считают, что противники Атамбаева переходят все границы. Не гнушаются ничем. Но, используя грязные методы в политической борьбе они забывают — стравливание людей друг против друга может привести к неотвратимым последствиям. Подобные провокации вызовут гнев не только жителей села Кой-Таш или Арашан, но и всего народа», — утверждает Жолдубаева.

Ранее депутат Ирина Карамушкина, выступая от лица поддерживающих Атамбаева социал-демократов, тоже говорила о возможной демонстрации у Белого дома. Тогда она говорила, что если Жээнбеков «не исправит ошибки», сторонники экс-президента выйдут на митинг в июне.

«Соберемся на митинг и в случае отсутствия реальных результатов организуем более масштабные мероприятия», — говорила она.

Почему такое происходит?

Сооронбай Жээнбеков был сторонником и сподвижником президента Алмазбека Атамбаева. Во время предвыборной гонки Атамбаев продвигал его, как своего преемника, а другие кандидаты в президенты испытывали давление со стороны власти.

Жээнбеков стал президентом Кыргызстана, и через некоторое время между действующим и экс-президентами возник конфликт. Атамбаев прилюдно раскритиковал действия Жээнбекова, после чего сторонников Атамбаева начали увольнять с больших должностей.

На самых влиятельных соратников экс-президента возбудили уголовные дела — например, на бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова, экс-премьера Сапара Исакова и советника Атамбаева Икрама Илмиянова.

Сначала Атамбаев и Жээнбеков отрицали конфликт — несмотря на увольнения и уголовные дела, но после перешли в открытое противостояние. Провластная партия социал-демократов разделилась на две части — большая поддерживает действующего президента, Атамбаева — меньшая, но среди них те, что вместе с ним стояли у истоков апрельской революции 2010 года.

СДПК с Атамбаевым объявили себя оппозицией, хотя официально права на партию теперь принадлежат социал-демократам, предпочитающим политику без экс-президента. Власти инициировали отмену неприкосновенности экс-президента и депутаты приняли законопроект в третьем чтении — то есть он вступит в силу, если его подпишет президент. Тогда, вероятно, против Атамбаева могут возбудить уголовные дела.