Члены СДПК заявили, что экс-президент Алмазбек Атамбаев возглавит список кандидатов от партии на выборах в парламент 2020 года. Также они сообщили, что Атамбаев готов примириться со своим преемником, а брат президента стоит за движением «СДПК без Атамбаева». О чем еще социал-демократы говорили на своей пресс-конференции?

Двухчасовая пресс-конференция членов СДПК прошла 22 февраля. «Клооп» пересказывает самое важное и интересное, о чем там говорили.

Коротко:

• Атамбаев возглавит партийный список кандидатов от СДПК в 2020 году;

• Экс-президент сам решит, быть ему депутатом или нет, но премьером-министром и спикером парламента он точно не будет;

• СДПК — снова оппозиционная партия;

• Атамбаев готов помириться с Жээнбековым ради стабильности в стране;

• За движением «СДПК без Атамбаева» стоит Асылбек Жээнбеков;

• Закон о лишении экс-президента неприкосновенности направлен против Атамбаева и уничтожит институт добровольной передачи власти;

• На членов партии, которые поддерживают Атамбаева, давит власть.

Подробно:

На сторонников Атамбаева давят

Зампредседателя партии и депутатка Ирина Карамушкина заявила, что сторонники Атамбаева в парламенте находятся в меньшинстве, и на них оказывают давление. По ее словам, многие боятся открыто поддерживать Атамбаева из-за рисков для своего бизнеса.

«Те, кто во фракции остался с Атамбаевым, чувствуют сильное давление. Совсем недавно [член фракции СДПК] Мурадыл Мадеминов сказал, что уже к его родственникам приходят постоянные проверки — то ГКНБ, то Счетная палата, то финполиция. Он говорит, что уже устал. Это, мягко говоря, не очень хорошая черта — выдавливать тех, кто поддерживает позицию Атамбаева», — сказала Карамушкина.

Атамбаев пойдет на выборы вместе с партией

Ее коллега Асель Кодуранова заявила, что Атамбаев возглавит партийный список кандидатов от СДПК на парламентских выборах 2020 года.

«После выборов Атамбаев сам решит, быть ему в парламенте или нет, но еще раз скажу, что ни на какие государственные должности он идти не собирается», — сказала Кодуранова.

Экс-президент хочет помириться с преемником

Карамушкина заявила, что Атамбаев предпринимал несколько попыток встретиться и помириться с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, но тот «сопротивляется».

«Мы искренне верили, что команда Сооронбая Жээнбекова и [СДПК] будут работать вместе, но нас разобщили. Атамбаев готов на мировое соглашение, но Сооронбай Жээнбеков сопротивляется. Мы так уже отстали даже от соседних стран, нам много еще нужно сделать. Мы выступаем только за дальнейшее мирное решение ситуации», — сказала она.

Асылбек Жээнбеков пытается расколоть СДПК

Пресс-секретарь партии Кундуз Жолдубаева заявила, что за движением «СДПК без Атамбаева», которое выступает за изгнание экс-главы государства из партии, стоит Асылбек Жээнбеков, родной брат нынешнего президента. По ее словам, это движение специально создали, чтобы расколоть партию.

Член политсовета партии Нурбек Касымбеков добавил, что это движение не имеет никакого отношения к СДПК и даже нигде юридически не зарегистрировано.

СДПК против лишения экс-президента неприкосновенности

Члены партии также выступили против закона о лишении неприкосновенности экс-президента. По их словам, закон направлен лично против Атамбаева и может поставить крест на институте мирной передачи власти.

«Законопроект о гарантиях экс-президента идет к тому, что Алмазбек Атамбаев будет первым и последним президентом, мирно передавшим власть. Потому что следующий президент при таких условиях будет бояться перейти в статус экса», — заявила Карамушкина.

СДПК опять в оппозиции

Также Карамушкина сказала, что СДПК снова стала оппозиционной партией.

«Мы перешли опять в оппозицию, СДПК 20 лет был в оппозиции, последние 5 лет Атамбаева нас и так поливали грязью. Сегодня мы пришли опять в свой привычный оппозиционный режим, и наоборот, у нас появился какой-то азарт. Мы видим все ошибки еще больше», — заключила Карамушкина.