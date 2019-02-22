Часть ботсада в Бишкеке придется вырубить ради расширения улицы — управление капстроительства

Начальник управления капстроительства Бишкека Уланбек Азыгалиев заявил, что часть ботанического сада города придется уничтожить ради расширения Каракульской улицы. По его словам, альтернативы этой мере нет, а план по сносу части ботсада правительство Кыргызстана утвердило еще в 2006 году.

Такое заявление Азыгалиев сделал 22 февраля на заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

«На перекрестке улиц Медерова и Токтоналиева должна быть мини-развязка. По проектно-сметной документации 15 метров проезжей части идет по территории Ботанического сада», — цитирует Азыгалиева агентство 24.kg.

Он добавил, что управление капстроительства не может решить вопрос со сносом части ботсада самостоятельно, потому что это особо охраняемый объект.

Что говорят в управлении капстроительства и мэрии?

В пресс-службе управления капстроительства мэрии журналисту «Клоопа» сообщили, что у расширении улицы Каракульской есть два варианта: либо демонтировать заборы частного сектора, либо заходить на территорию ботанического сада.

Там добавили, что окончательное решение примут после повторного изучения всей проектной документации.

В мэрии Бишкека журналисту «Клоопа» сказали, что вопрос о расширении улицы Каракульской не стоит на повестке у городских властей, так как экспертизы и согласования по этому проекту «еще не сделаны».

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Расширение Каракульской улицы — логическое продолжение расширения улицы Токтоналиева (бывшей Душанбинской), которое произошло в 2017 году. Тогда ради увеличения ширины дорожного полотна муниципалитет вырубил деревья, растущие вдоль улицы. Это вызвало протест среди бишкекчан, которые выходили на митинги и даже попытались помешать уничтожению деревьев.

Впервые о сносе части ботанического сада в мэрии заговорили летом 2016 года. Тогда директор ботсада Медет Ахматов подсчитал, что расширение Каракульской улицы приведет к вырубке 227 деревьев и кустарников в саду, а также повредит арычную систему.

«Это около 18 видов растений. У нас и так зеленые насаждения сокращаются, а если будет уменьшена территория ботанического сада, уменьшится количество зеленых насаждений. Самое главное, будет нанесен ущерб нашему коллекционному фонду», — сказал он тогда.

Ботанический сад основали в 1938 году. Одна из главных научных задач ботанического сада – это введение в культуру и акклиматизация растений. Деревья и кустарники, которые использовались и используются в озеленении Бишкека, прошли экспериментальные исследования в условиях ботанического сада.