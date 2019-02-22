Атамбаев возглавит список СДПК на парламентских выборах 2020 года

Алмазбек Атамбаев. Фото: Пресс-служба СДПК

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев собирается возглавить список кандидатов от СДПК на парламентских выборах 2020 года. Но еще два года назад Атамбаев говорил, что после ухода с должности президента «не будет заниматься политикой».

Член социал-демократической партии Асель Кодуранова заявила на пресс-конференции 22 февраля, что экс-президент Алмазбек Атамбаев возглавит список кандидатов от СДПК.

Сам экс-президент заявил, что у социал-демократов происходит перезагрузка и он передаст руководство партии другому человеку, но не уточнил когда.

«Я не вечен, в этом году мне исполнится 63 года. Я как передал президентство, так и передам руководство партии. Официально главой не всегда будет Атамбаев, но у нас навсегда сохранится наш дух», — сказал экс-президент на пресс-конференции.

Как Атамбаев ушел из политики и вернулся в нее

В 2017 году, за несколько месяцев до ухода с должности президента, Алмазбек Атамбаев сказал, что больше «не будет заниматься политикой».

Но в марте 2018 года Атамбаева избрали председателем партии СДПК — тогда он заявил, что «вынужден снова заниматься политикой», чтобы «исключить возвращение семейно-кланового правления».

Заявление Атамбаева о возвращении в политику произошло на фоне конфликта с его преемником Сооронбаем Жээнбековым. Сначала Жээнбеков раскритиковал антикоррупционную политику Атамбаева, а в ответ Атамбаев обвинил Жээнбекова в лояльности к Райымбеку Матраимову, которого подозревали в коррупции на таможне.

На фоне конфликта Жээнбеков уволил почти всех сторонников Атамбаева с ключевых постов во власти. Среди них оказались: экс-премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева и экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

После ухода Исакова с должности премьер-министра, его обвинили в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ. Помимо Исакова, обвиняемыми в делах о коррупции также стали Албек Ибраимов, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-глава таможенной службы Кубанычбек Кулматов.

Авторы: Эмиль Султаналиев, Айдай Эркебаева.