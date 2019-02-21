Парламент принял поправки о лишении прав на охоту и вождение должников по алиментам

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили поправки в закон о статусе судебных исполнителей — они разрешат им временно лишать прав на управление машиной и охоту должников по алиментам.

Парламент принял законопроект о данных поправках в третьем чтении 21 февраля. Теперь, чтобы вступить в силу, он должен получить одобрение президента Сооронбая Жээнбекова.

Инициатор законопроекта депутат парламента Максат Сабиров сказал журналистке «Клоопа», что также планируется публиковать на сайте судебного департамента данные и фото должников, которые находятся в розыске. По его словам, сейчас их около двух тысяч.

С принятием поправок, если должник вовремя не будет платить алименты, судебный исполнитель сможет временно лишить его прав на вождение автомобиля и охоту. Судебный исполнитель не сможет сделать этого:

• если должник потеряет основной источник средств к существованию;

• если должник живет в труднодоступном для транспорта месте и вождение машины необходимо для его семьи;

• если должник использует транспортное средство из-за инвалидности;

• если сумма задолженности не превышает тысячу сомов.

Закон о статусе судебных исполнителей, в который вносятся поправки, работает с 2017 года. По словам разработчиков закона, его принимали в целях защиты семьи, материнства, отцовства и детства, закон регулирует алиментные обязательства родителей.