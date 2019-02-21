СМИ пишут об аресте журналистки ОТРК по делу о вымогательстве. Что происходит?

В кыргызских СМИ появилась информация о задержании журналистки ОТРК сотрудниками финпола. По сведениям издания Kaktus, речь может идти о Эльвире Сатыбековой, которую подозревают в вымогательстве.

О задержании журналистки за вымогательство написали 24.kg, «Кактус», а также кыргызоязычные СМИ.

По данным 24.kg, задержанная журналистка вымогала 30 тысяч сомов у заведующей детским садом в Канте, поэтому последняя и решила обратиться в финпол с заявлением.

Издание «Кактус» написало, что задержанной по подозрению в вымогательстве может быть журналистка ОТРК Эльвира Сатыбекова, которую позже отпустили. По информации источников издания, журналистку подставили во время работы над расследованием: якобы герой ее материала просила Сатыбекову не публиковать сюжет и обещала заплатить ей за молчание.

Что говорит финпол и правоохранительные органы?

В пресс-службе финпола журналисту «Клоопа» сказали, что в уголовном деле по вымогательству действительно фигурирует журналист. Но действительно ли речь идет об Эльвире Сатыбековой, в ведомстве не уточнили.

Источник «Клоопа» в правоохранительных органах объяснил, что дело о вымогательстве связано с журналистским расследованием о поборах в детском саду.

По его словам, журналистка собрала материалы, провела интервью и собиралась брать комментарий заведующей детским садом, а та стала просить журналистку не публиковать материал и пообещала покрыть расходы на расследование.

«Она стала говорить, что начнутся разборки, а у нее сердце больное. Чтобы журналистка не публиковала материал, пожалела ее и так далее […] А в итоге написала заявление о том, что с нее вымогают [деньги]», — сказал собеседник «Клоопа».

Он добавил, что по возбужденному делу о вымогательстве идет разбирательство — следствие изучает мнения сторон.

Что говорит руководство ОТРК?

Исполнительный директор ОТРК Илим Карыпбеков в разговоре с журналистом «Клоопа» сказал, что не может подтвердить арест Сатыбековой финполом — по его словам, журналистка с 18 февраля не выходит на работу из-за болезни.

«У нас такая же [неясная] ситуация [по этому делу]. Мы сейчас стараемся выяснить детали [произошедшего]», — сказал Карыпбеков.