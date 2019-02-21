В Кыргызстане растет число родителей, отказывающихся прививать своих детей. Если в 2016 году, по данным минздрава, их было 4,6 тысячи, то в 2017 году эта цифра выросла уже до 8 тысяч.

Статистику по отказам от прививок за 2018 год все еще подсчитывают, но, по словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, число отказавшихся от вакцинации составило 7 тысяч.

Рассказываем, почему избегать вакцинации — это недальновидное решение.

Почему прививки — это важно?

Вакцинация похожа на «боевые учения»: она готовит иммунную систему к тому, чтобы при встрече с реальной угрозой она смогла адекватно среагировать.

В составе вакцин есть мертвые или ослабленные бактерии и вирусы. Их вводят в организм человека или ребенка для того, чтобы укрепить иммунную систему.

Иммунная система, обнаружившая чужеродные для организма клетки, начинает бороться с ними. Она вырабатывает антитела — особые защитные белки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прививки ежегодно помогают предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти от таких болезней как дифтерия, коклюш, корь или столбняк.

Вакцинация помогла избавить человечество от такой болезни как натуральная оспа, почти искоренила полиомиелит, а сейчас ученые работают над вакцинами против таких заболеваний как гонорея, рак и ВИЧ-инфекция.

Но я не прививался и не жалуюсь на здоровье

Если вы не делали прививку, это ставит вас в зону риска.

Допустим, человек сходил в горы и там его укусил клещ — переносчик энцефалита. Эта болезнь, при отсутствии прививки от нее, может привести к летальному исходу.

Второй пример — корь. Она очень заразна и передается воздушно-капельным путем. Корь может приводить к смерти, особенно у маленьких детей. Прививка от нее есть, ее делают дважды: в год и шесть лет. По словам Ишенапысовой, двух процедур против кори будет достаточно для того, чтобы иммунитет человека стал устойчивым к этой болезни.

Сознательный отказ от вакцинации — проблема не только Кыргызстана, а всего мира. Это стало одной из причин эпидемии кори в Европе — об этом европейские СМИ пишут с августа 2018 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе за 2018 год зарегистрировали почти 60 тысяч случаев кори. Это в два раза больше, чем в 2017 году. ВОЗ назвала отказ от вакцинации «одной из 10 глобальный угроз здоровью в 2019 году».

Чем опасен отказ от прививок?

Корь, коклюш или столбняк у ребенка могут привести к разным осложнениям здоровья — как слепота или пневмония. Или закончиться смертью.

Массовая вакцинация помогает поддерживать коллективный иммунитет перед болезнями. Если ее не делать, то редкие заболевания, которые прекратили свое распространение благодаря вакцинации большого количества людей, могут снова стать проблемой человечества.

Вакцинация не дает уверенной гарантии того, что привитый человек не заболеет. Однако у привитых — даже если они подхватили инфекцию — болезнь протекает в более легкой форме и дает в разы меньше осложнений.

Говорят, в составе вакцин есть свиная кровь и ртуть. Это действительно так?

В вакцине нет никакой свиной крови, об этом не стоит беспокоиться.

Когда же говорят о ртути, то речь идет о тиомерсале — ртутьсодержащем консерванте, который добавляют в некоторые вакцины.

Опасения по использованию тиомерсала в вакцинах высказывали с конца 1990-х — его противники утверждали, что это вещество вредит здоровью. Но ВОЗ провела ряд исследований и наблюдений, которые не подтвердили эти опасения.

К тому же количество тиомерсала, которое содержится в одной дозе вакцины, очень мало, поэтому оно не может нанести вред. Если вы боитесь ртути, лучше делайте прививки, но не ешьте тунец, содержание ртути в котором может быть гораздо выше и действительно представлять угрозу для здоровья.

Вакцинация способствует развитию аутизма у детей?

Нет.

Эти слухи основаны на исследовании гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда о том, что введение вакцины от кори-паротита-краснухи (КПК) может способствовать развитию аутизма. Исследование Уэйкфилда в 1998 году опубликовал авторитетный журнал о медицине The Lancet.

Но последующие исследования на эту тему показали, что связи между вакцинацией и развитием аутизма нет, а Уэйкфилд ошибся в своих утверждениях.

История с теорией Уэйкфилда закончилась тем, что его обвинили в намеренной фальсификации. В 2010 году он получил запрет от британских властей на занятия исследованиями и медицинской практикой.

А что насчет религии? В исламе есть запрет на прививки?

В исламе его нет. Кроме этого, мусульманские страны широко применяют вакцинацию. Например, Саудовская Аравия. Если вы захотите посетить священные места и совершить хадж, то вы обязаны получить требуемые прививки — иначе вам не выдадут разрешение на въезд.

По словам теолога Бахтияра Токтогазы уулу, ни одна мировая религия не запрещает и не ограничивает человека в вопросах профилактики здоровья и предупреждения болезней. Наоборот, призывает к бережному отношению к своему здоровью.

Может ли вакцинация вызвать побочную реакцию организма?

Прививки не исключают побочную реакцию. Обычно она проявляется в виде покраснения в месте прививки, синяков, заложенности носа, повышения температуры.

По словам Ишенапысовой, такие реакции организма после прививки нормальны и этого не надо бояться.