Юристка Минкульта отказалась от судебного иска против журналистки Лейлы Саралаевой

Лейла Саралаева. Фото с фейсбук-страницы

Сотрудница министерства культуры Кыял Кенжематова отозвала свой иск против главреда газеты «Новые лица» Лейлы Саралаевой и журналистки Светланы Бегуновой. По ее словам, она сделала это ради спокойствия своих несовершеннолетних детей.

На своей странице в фейсбуке Саралаева написала, что 19 февраля юристка департамента информационной политики при минкультуры отозвала свой иск против нее и журналистки Светланы Бегуновой.

«Инициатором мирного урегулирования данного инцидента стал министр культуры [Азамат Жаманкулов]. В его кабинете мы встретились с Кыял Кенжематовой. […] Мы ещё раз пришли к выводу, что данный инцидент исчерпан и призвали друг друга быть более сдержанными и исполнять свои обязанности в рамках профессиональной этики как госслужащих, так и журналистов», — написала Саралиева.

Сама Кенжематова рассказала «Клоопу», что отозвала свой иск только ради благополучия и безопасности своих детей.

«Ни обращение комиссии журналистов, ни разговор с министром меня не убедил остановиться. Мой иск был не против определенного СМИ, а против физического лица, которое нарушило мои конституционные права. Я отозвала его исключительно из-за благополучия и безопасности своих детей, я одна воспитываю четверых детей. Мне было очень тяжело отказаться от обвинений», — сказала Кенжематова.

Она считает, что журналистка нарушила ее права, опубликовав их телефонный разговор без ее разрешения.

В ноябре 2018 года Саралаева опубликовала телефонный разговор с Кенжематовой — в нем журналистка пыталась выяснить причину требования минкультуры бесплатно предоставить им номера газеты «Новые лица».

По словам Саралаевой, юристка «неадекватно реагировала» и угрожала обратиться в контролирующие органы. Сама Кенжематова отрицает это и говорит, что использовала только юридические термины в разговоре с Саралаевой в ответ на ее грубость.

Но журналистка расценила этот разговор, как давление, и опубликовала его запись на своей странице в фейсбуке. А журналистка Светлана Бегунова поделилась этой записью у себя на странице.

Позже, после извинений тогдашней замглавы минкульта Айнуры Темирбековой, Саралаева удалила этот пост. Несмотря на это, Кенжематова обратилась в суд по обвинениям в нарушении тайны переписки и телефонных разговоров. Кроме Саралаевой, она подала иск и на Бегунову — за репост публикации.