Передвижной аппаратно-программный комплекс фиксирует нарушения ПДД в Чуйской области. Фото: Пресс-служба Госкомитета связи

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о распределении денег, вырученных с помощью штрафов за нарушение ПДД по «Безопасному городу». В первую очередь средства будут выделяться компании «Вега», а в предпоследнюю — на ремонт элементов дорожной инфраструктуры.

Пресс-служба правительства сообщила, что деньги от штрафов будут поступать на спецсчет в министерстве финансов. Далее минфин будет распределять средства госорганам.

В первую очередь деньги со штрафов получит Госкомитет информационных технологий и связи. Ведомство будет оплачивать услуги российского концерна «Вега», который работал над установкой камер. Также Госкомсвязи будет оплачивать техподдержку инфосистемы «Безопасный город».

«Компания “Вега” будет получать в среднем 217 сомов с каждого штрафа, вне зависимости от размера штрафа, 17 тысяч или тысяча», — сказала пресс-секретарь Госкомсвязи Анара Мамытова

Далее минфин обязан выделить средства ГУОБДД — для оплаты почтовых услуг по доставке уведомлений нарушителям правил.

Потом минфин распределить деньги так:

• 5 % ГКНБ — на создание, обновление и содержание резервного центра обработки данных;

• 15 % ГУОБДД для содержания Центра мониторинга и усовершенствования процессов администрирования и улучшения собираемости штрафов за нарушения ПДД.

Центра мониторинга ГУОБДД. Фото: издание «Кактус»

Согласно постановлению премьер-министра, часть штрафов пойдет на ремонт элементов дорожной инфраструктуры, например, дорожных знаков. Если дорога находится на балансе органа местного самоуправления, то этот орган получит 25 %, а Министерство транспорта и дорог — 5 %. Если дорога на балансе у минтранса, то министерство получить 25%, а МСУ — 5%.

Остаток средств будет отражаться в республиканском бюджете и будет распределяться, согласно решению правительства, для реализации проекта «Безопасный город».

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что за почти неделю работы «Безопасного города» камеры зафиксировали более 9700 нарушений ПДД, половина из которых подтвердилась.

В ГУОБДД объяснили, что заснятое нарушение нужно перепроверить и дать юридическую оценку прежде, чем зарегистрировать как нарушение. На это у ведомство уходит до 10 дней.

Первый этап проекта «Безопасный город» запустился 12 февраля. Камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД заработали на 10 перекрестках Бишкека и в Чуйской области. Пока они фиксируют семь видов нарушений ПДД.

К 6 марта власти столицы планируют установить камеры еще на 9 перекрестках в Бишкеке:

• Боконбаева — Манаса,

• Чуй — Манаса,

• Чуй — Павлова,

• Жибек Жолу — Манаса,

• М.Ганди — Боталиева,

• Жибек Жолу — Курманджан Датки,

• Ахунбаева — Байтика Баатыра,

• Чуй — Абдрахманова,

• Байтика Баатыра — Горького.

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