10 дней — столько времени требуется ГУОБДД для обработки данных о нарушениях по «Безопасному городу»

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) сообщило, что на обработку и регистрацию штрафа за нарушение правил дорожного движения по «Безопасному городу» уходит до 10 дней.

В пресс-службе ГУОБДД «Клоопу» сообщили, что точное количество нарушений станет известно после 20 февраля. В обработку данных о нарушениях также входит юридическая оценка.

«Есть презумпция невиновности. Мы должны пересмотреть, есть нарушение или нет. Мы должны оценить весь поток информации. После чего должностное лицо подписывает [протокол] электронной подписью, [запечатывание в] конверт, и “Кыргыз почтасы” направляет [письмо] адресату», — объснили в пресс-службе.

Однако точное количество нарушений, которые зафиксировала система «Безопасный город» с момента запуска, в ГУОБДД назвать не смогли.

«Сейчас поступили [данные по нарушением], мы просматриваем. Мы дополнительно еще расскажем сколько нарушений […] скорее всего, после 22 [февраля]», — сказали в ГУОБДД.

Система «Безопасный город» заработала в Кыргызстане 12 февраля. Камеры начали фиксировать нарушения ПДД в Бишкеке, Чуйской области и на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт. Пока они фиксируют семь видов нарушений:

• проезд на запрещенный сигнал светофора

• выезд на встречную полосу движения

• движение по обочине, тротуару, газонам и пешеходным дорожкам пересечение стоп линии на красный свет

• несоблюдение водителем требований пешеходных переходов

• несоблюдение водителем требований остановки и стоянки

• превышение установленной скорости

Еще в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии.

По теме:

• В Кыргызстане запустили «Безопасный город». Что надо знать водителю (виды и размеры штрафов)

• Дорожная инспекция собирается штрафовать пешеходов, устанавливая их личность через интернет. Рассказываем, как