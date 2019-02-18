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12 февраля в Кыргызстане запустили проект «Безопасный город». В тот же день в Бишкеке заметно увеличились пробки на дорогах. Мэрия предложила следующие решения для ускорения передвижения по Бишкеку.

• На повороте налево с улицы 7 Апреля (бывшая Алматинская) на улицу Горького появится дополнительная секция светофора. Она будет работать 15-17 секунд;

• Время работы дополнительных секций светофоров на перекрестке Курманжан Датки (бывшая Алматинская) и проспекта Чуй увеличится;

• Будет разрешен поворот налево со второй полосы проспекта Чуй на улицу Фучика.

В пресс-службе мэрии «Клоопу» сообщили, что нововведения начнут действовать «в течение двух-трех дней».