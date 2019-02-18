Верховный суд заявил, что их ежегодный отчет в парламенте противоречит Конституции

Верховный суд обратился к Конституционной палате с просьбой признать неконституционной норму в законе, по которой Верховный суд обязан ежегодно отчитываться перед парламентом. По мнению Верховного суда, ежегодный отчет «закрепляет доминирование» парламента над судьями и «снижает уровень независимости судебной власти».

По сообщению Верховного суда, норма о ежегодном отчете противоречит разделению власти на законодательную, исполнительную и судебную.

«Оспариваемая норма закрепляет доминирование законодательной ветви власти над судебной, что влечет за собой нарушение принципа разделения властей и снижает уровень независимости судебной власти», — говорится в пресс-релизе Верховного суда.

В своем пресс-релизе Верховный суд объяснил, почему ежегодный отчет является неконституционным:

• Норма о том, что председатель ВС должен отчитываться о работе судей в парламенте была прописана в Конституции 2007 года, но с принятием новой редакции в 2010 году эту норму убрали;

• Пункт в законе о регламенте Жогорку Кенеша, где прописан ежегодный отчет главы Верховного суда в списке полномочий депутатов, остался после 2010 года;

• Парламент подчиняется Конституции и работает согласно ее нормам.

Конституционная палата будет рассматривать просьбу о признании нормы об ежегодном отчете Верховного суда неконституционной в течение 1-6 месяцев.

Ежегодные отчеты перед депутатами

Юристка Фатима Якупбаева в интервью журналистке «Клоопа» подтвердила, что Верховный суд не обязан давать ежегодный отчет в парламенте, потому что такой статьи нет в Конституции.

Председатели Верховного суда зачитывали ежегодный отчет о деятельности судей в парламенте, несмотря на то, что с 2010 года в Конституции нет статьи, обязывающего их делать это.

В 2018 году депутаты критиковали работу судей во время отчета экс-главы Верховного суда Айнаш Токбаевой. Некоторые парламентарии во время ее отчета отметили, что доверие граждан к судебной системе упало.