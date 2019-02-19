Глава ФОМС написал заявление об уходе — ранее его раскритиковал премьер-министр

Марат Калиев. Фото: Пресс-служба правительства.

Глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Марат Калиев решил покинуть свою должность по собственному желанию. Ранее его раскритиковал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев за «недостатки в работе».

Калиев написал заявление 18 февраля. «Клоопу» не удалось связаться с ним на момент публикации материала. Чиновник сообщил изданию 24.kg, что его уход не связан с критикой от главы правительства.

Калиев решил уйти со своей должности, после того как премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 15 февраля объявил выговоры министрам и чиновникам, среди которых был и Калиев.

Кроме Калиева, Абылгазиев остался недоволен работой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева — ему объявили выговор из-за подготовки программы «Доступные лекарства».

Добровольный уход Калиева происходит на фоне слухов о возможной отставке всего правительства Абылгазиева. Кабмин критикуют за инициативы увеличить тарифы за холодную воду, поднять налог с продаж за наличные платежи с 2 до 5 процентов или назначить пошлину в 100 сомов на ввозимые в Кыргызстан мобильные телефоны.