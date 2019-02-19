Суд запретил лекарю Зайналиеву заниматься врачеванием

Хашим Зайналиев

Такое решение вынес Октябрьский райсуд Бишкека по требованию Генеральной прокуратуры. В последний раз Хашима Зайналиева не смогли привлечь к ответственности — пострадавшая сторона отказалась от претензий.

Суд огласил свое решение 14 февраля. У Зайналиева есть 10 дней для того, чтобы обжаловать решение суда.

В пресс-службе Генпрокуратуры «Клоопу» сообщили, что если Зайналиев продолжит свою деятельность, несмотря на запрет, то его могут привлечь к ответственности. За неисполнение судебных решений ему может грозить до двух лет лишения свободы.

10 декабря 2018 года против знахаря возбудили уголовное дело за незаконное врачевание — тогда в больницу в тяжелом состоянии попала пятилетняя девочка, которую он лечил от рака крови.

На судебном заседании, которое прошло 21 января, Зайналиева освободили в зале суда — потерпевшая сторона отказалась от претензий к нему.

Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова утверждала, что у Зайналиева нет лицензии на оказание медицинской помощи людям и лечение. Прежде она говорила о том, что минздрав обращался практически во все органы, в том числе МВД и ГКНБ, но те так и не приняли мер к Зайналиеву, потому что министерство не является потерпевшей стороной.

Тем не менее, в защиту Зайналиева написали открытое письмо на имя президента Сооронбая Жээнбекова. Его подписали экс-главы телеканалов КТРК и ЭлТР Кыяс Молдокасымов и Бейшенбек Бекешов и другие журналисты и ученые.

Уголовное преследование Зайналиева

Впервые уголовное дело за «незаконное врачевание» на Зайналиева возбудили летом 2017 года. Тогда на его операционном столе умерла пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза. Знахарю пришлось закрыть свою клинику, но наказания он не понес — родственники погибшей так и не написали на него заявление.

Милиция считала, что после этого Зайналиев уехал на Ближний Восток, но уже в мае 2018 года его бишкекская клиника снова работала — журналисты «Клоопа» побывали около нее, но их туда так и не пустили, а помощник знахаря назвал их «врагами народа».