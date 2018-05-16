«Меня никто не остановит, кроме Аллаха». Как мы пытались посетить нелегальную клинику Зайналиева

Повествование ведется от лица Айдай Эркебаевой.

К одному из домов в бишкекском жилмассиве Кок-Жар каждые пятнадцать минут подъезжают машины — в дом заходят и из него выходят пациенты знахаря Хашима Зайналиева. Он сам сидит во дворе дома и беседует с одним из них, а приехавшая только что женщина терпеливо ждет, когда он освободится.

Дверь в дом открыта, но как только Зайналиев узнает, что к нему приехали журналисты, мужчина плотного телосложения выгоняет нас из дома и запирает ворота.

Это тот же дом, в котором Зайналиев «лечил» людей в прошлом году — по мнению правоохранительных органов, эта клиника закрылась еще летом 2017 года.

По словам жителя соседнего дома, Зайналиев начал работать здесь примерно два или три года назад. Он говорит, что клиника действительно закрывалась в прошлом году из-за недовольства местных жителей, но лишь на несколько месяцев — а потом снова открылась.

«Иногда сюда приезжает мало людей, а иногда его дом наполняется ими полностью. В прошлой году поднималась шумиха, соседи требовали закрыть клинику, угрожая перекрыть воду и обрубить электрические провода. Но спустя пару месяцев клиника снова открылась», — добавляет он.

В это время к клинике знахаря подъезжает машина, из которой выходит мужчина среднего возраста. В разговоре с нами он не называет своего имени, но говорит, что у Зайналиева лечится близкий ему человек.

«Вы знаете, современная медицина — это мафия, одна химия. Сейчас все люди лечатся травками — это все натурально, не вредит. Результаты лечения я вижу, это не первый случай, когда мои знакомые обращаются к нему. Бумаги бумагами, а практика — это совсем другое. […] Моя дочь у него лечилась. Если бы мне такое сказали два года назад, я бы не поверил, но результат налицо», — рассказывает он.

По его словам, Зайналиев излечивает людей от рака, сердечных заболеваний и гепатита. «Когда современная медицина отказывается от людей, он их принимает», — говорит мужчина.

15 мая Kloop.kg написал о том, что Зайналиев продолжает свою работу — знахарь пригласил на прием в свою клинику нашу журналистку, когда она представилась родственницей больного.

Когда материал был опубликован, Зайналиев прокомментировал его в одной из групп фейсбука:

«Да, это – Я Зайналиев Хашим. Заявляю следующее: Если закроют мою клинику, то продолжу лечить людей дома, если меня посадят в тюрьму и там буду лечить людей, когда выйду из тюрьмы, иншалла, люди сами организуют клинику для того что бы я работал. Меня никто не остановит работы, кроме всевышнего Аллаха. Пожалуйста Попробуйте, кто хочет…», — написал Зайналиев (орфография и пунктуация сохранены).

Комментарий Зайналиева. На момент выхода материала знахарь его удалил

Официальное интервью Зайналиев дать отказался журналистам Kloop.kg, а его помощник в телефонном разговоре назвал журналистов «врагами народа», которые «говорят неправду».

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