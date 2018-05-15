Зайналиев осматривает пациента. Архивное фото

Хашим Зайналиев, знахарь, который «лечит» больных альтернативными методами, продолжает работать в Бишкеке. При этом кыргызская милиция считает, что он прекратил свою деятельность и уехал из Кыргызстана. Осенью 2016 года умерла одна из пациенток Зайналиева, которой он пытался ампутировать грудь без наркоза.

Предыстория: Летом 2017 года «целитель» Хашим Зайналиев закрыл свою клинику в Бишкеке. Это произошло после того, как на его операционном столе умерла женщина с раком груди — знахарь пытался ампутировать ей грудь без наркоза. Тогда милиция возбудила против Зайналиева уголовное дело за «незаконное врачевание», но наказания он так и не понес.

Что происходит сейчас?

На странице Хашима Зайналиева в фейсбуке регулярно появляются посты, где кыргызстанцы просят знахаря вылечить их от разных болезней. Также на видеохостинге YouTube публикуются видео, в которых сам Зайналиев рассказывает о вылеченных им пациентах.

Журналиста Kloop.kg, который представился потенциальным пациентом, Зайналиев пригласил на прием в бишкекский жилмассив «Кок-Жар». На вопрос о стоимости приема знахарь ответил: «Вы сами знаете».

Пользователи фейсбука так же пишут о том, что Зайналиев принимает пациентов в «Кок-Жаре».

В интервью журналисту Kloop.kg Хашим Зайналиев и его помощник Бейшенбек Бекешов отказались комментировать эти публикации. Также они не ответили на вопрос о том, продолжает ли знахарь лечить людей и занимается ли он этим в Кыргызстане.

«Я не собираюсь вам ничего рассказывать, потому что вы (журналисты) все равно говорите неправду. Вы практически враги народа и говорить вам ничего не буду», — сказал Бекешов.

Что говорят в Минздраве и в МВД?

В ГУВД Бишкека говорят, что, по последним данным, Зайналиев прекратил свою деятельность, уехал в Объединенные Арабские Эмираты в 2017 году и возможно там продолжает работать.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова сообщила журналисту Kloop.kg, что у Зайналиева нет лицензии на ведение медицинской деятельности.

«Он лицензии не имеет. Лицензию могут получить только те, кто имеет медицинское образование — у Зайналиева его нет. Минздрав ему для ведения медицинской частной деятельности [лицензию] не выдавал, мы это уже второй год говорим. Закрыть мы его не смогли», — сказала Айгерчинова.

Чем известен Зайналиев?

Хашим Зайналиев — знахарь, у которого была своя клиника в Бишкеке. В ней он «лечил» своих пациентов нетрадиционными методами — используя травы и уколы во влагалище в борьбе с онкологическими заболеваниями.

О Зайналиеве заговорили осенью 2016 года — одна из его пациенток с раком груди умерла после того, как он попытался ампутировать ей грудь без наркоза.

Зайналиев заявил, что родственники женщины сами просили его ампутировать грудь пациентке, на что он согласился после долгих уговоров. МВД возбудило уголовное дело по статье «Незаконное врачевание», но прекратило его, потому что родственники погибшей так и не обратились в милицию с заявлением.

Тогда минздрав совместно с милицией попытался закрыть клинику знахаря, но все его 16 пациентов отказались переезжать в Национальный онкологический центр и встали на защиту Зайналиева.

Соавтор: Айсымбат Токоева