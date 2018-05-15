Kloop.kg продолжает публиковать серию роликов режиссера Эрика Абдыкалыкова о знаковых местах и людях Бишкека, которому в этом году исполнилось 140 лет. В этом выпуске сам автор проекта рассказывает о железнодорожном вокзале, бульваре Эркиндик и горожанах, которые создавали историю Бишкека.

Серия роликов «Бишкек 140» сейчас состоит из четырех видео — она посвящена 140-летию города. По словам ее автора и режиссера Эрика Абдыкалыкова, цель его работы — рассказать бишкекчанам об истории столицы.

«Так получилось, что большинству горожан неизвестна история родного города. По этой причине, собрав интересный материал, было решено снять серию короткометражных видео», — рассказал он.

Сначала команда Абдыкалыкова снимала ролики на собственные деньги, а позже работу поддержала мэрия Бишкека.

На четырех роликах работа не остановилась. По словам их автора, к концу 2018 года он хочет довести их количество до 16 видео, которые будут охватывать всю историю Бишкека.

«Скоро мы приступаем к съемкам второго сезона, который также будет состоять из четырех видео», — рассказывает Эрик Абдыкалыков.

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