Мэр Бишкека: На месте разрушенного ресторана «Нарын» разобьют сквер

Бишкекский мэр Албек Ибраимов пообещал, что на месте снесенного ресторана «Нарын» разобьют сквер. Ранее городские власти утверждали, что на этом месте построят 20-этажный отель «Хуалинь».

Ибраимов во время встречи с жителями Октябрьского района Бишкека 15 мая заявил, что не дал разрешения на строительство отеля на месте разрушенного ресторана «Нарын».

«Я не дал разрешение на строительство на месте ресторана “Нарын”, хотя инвестор вложил огромные деньги. […] Инвестор туда вложил [средства] и на снос, и на приобретение заведения. А сейчас я сказал, что там не будет этого заведения. Там будет сквер, будет стоять стела для города», — сказал он.

Ибраимов не уточнил, выплачивал ли город компенсацию инвестору.

Подробности о том, как будут выглядеть сквер и стела также пока не сообщаются, сроки реализации нового проекта тоже неизвестны.