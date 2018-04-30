Столице Кыргызстана 29 апреля исполнилось 140 лет. Kloop.kg начинает публиковать серию роликов режиссера Эрика Абдыкалыкова, которая рассказывает об истории города и его людей в формате прогулок по Бишкеку. Сегодня мы гуляем по центру города вместе с актером, музыкантом и ведущим Русланом Ботобаевым.

Серия роликов «Бишкек 140» сейчас состоит из четырех видео — она посвящена 140-летию города. По словам ее автора и режиссера Эрика Абдыкалыкова, цель его работы — рассказать бишкекчанам об истории столицы.

«Так получилось, что большинству горожан неизвестна история родного города. По этой причине, собрав интересный материал, было решено снять серию короткометражных видео», — рассказал он.

Сначала команда Абдыкалыкова снимала ролики на собственные деньги, а позже работу поддержала мэрия Бишкека.

На четырех роликах работа не остановилась. По словам их автора, к концу 2018 года он хочет довести их количество до 16 видео, которые будут охватывать всю историю Бишкека.

«Скоро мы приступаем к съемкам второго сезона, который также будет состоять из четырех видео», — рассказывает Эрик Абдыкалыков.