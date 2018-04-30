«Демократия мууну» – 2018: Результаты второго отборочного круга

«Демократ», «Бир Бол», «Ак Шумкар» и «Өнүгүү» — победители первых четырех игр второго сезона молодежных политических дебатов “Демократия Мууну”.

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Второй круг дебатных игр «Демократия мууну» между молодыми лидерами кыргызских политических партий посвятили обсуждению темы улучшения жизни в городе.

«Ата Журт» vs. «Бир Бол»

Победитель: «Бир Бол»

Второй отборочный раунд игр «Демократия Мууну» открывала игра партий «Бир Бол» и «Ата Журт», которые дебатировали на актуальную тему — обеспечение бесперебойной подачей тепла в дома бишкекчан.

Прошедшая зима показала, что подготовка городских властей Бишкека к осенне-зимнему отопительному сезону вызывает много вопросов, а авария на Бишкекской теплоэлектроцентрали в разгар холодов подняла шквал критики в адрес мэрии и правительства.

Игру между «ата журтовцами» и представителями «Бир Бола» судили два эксперта по теме — эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев и начальник центра сбыта муниципального предприятия «Бишкектеплосеть» Шаршенбек Сарыкеев. А также эксперт по дебатным технологиям Айбек Патиев.

Умбеталиев и Сарыкеев оценивали выступления команд по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма регулирования фармацевтической деятельности, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Ата Журт» — 32 балл.

«Бир Бол» — 34 баллов.

Помимо оценок судей, команды участвовали в пользовательском голосовании, которое длилось два дня — «Бир Бол» оказался убедительнее для пользователей, и эта команда забрала 5 баллов в общий зачет (общий итог: 39 баллов).

«Ата Журт» — 32 балла — 39 баллов «Бир Бол».

По этим результатам выиграла команда партии «Демократ».

«Демократ» vs. «Жашылдар»

Победитель: «Демократ»

«Демократам» и «зеленым» выпала не менее актуальная тема — улучшение пожарной безопасности в торгово-развлекательных общественных пространствах.

Пожар в российском городе Кемерово в конце марта 2018 года, по официальным данным, унес жизни более 60 человек, из которых 41 оказались детьми. Трагедия стала поводом для внеочередной проверки пожарной безопасности, к примеру, в бишкекских торгово-развлекательных центрах.

Эту игру судили два эксперта по теме — начальник отделения МЧС по пожарной профилактике Первомайского района Бишкека Бурул Жаныгулова и начальник Управления пожарного надзора Госэкотехинспекции Таалай Омурзаков. А дебатные навыки и способности оценивал Айбек Патиев.

Жаныгулова и Омурзаков оценивали выступления команд по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного решения по повышению безопасности на дорогах, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Демократ» — 40 балл.

«Жашылдар» — 34 балла.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Демократ» (+5 баллов в общему счету).

Итоговый счет: «Демократ» 45 баллов — 34 балла «Партия зеленых»

«Бүтүн Кыргызстан» vs. «Ак Шумкар»

Победитель: «Ак Шумкар»

«Бүтүн Кыргызстан» и «Ак Шумкар» встретились в эфире Kloop.kg для дебатов на тему «Улучшение планирования застройки Бишкека».

Начало весны в Бишкеке было ознаменовано жаркими спорами вокруг проекта детальной планировки столицы Кыргызстана. В итоге, получив массу критики и предложений по улучшению проекта, городские власти были вынуждены отправить ПДП на доработку.

Игру судили два эксперта по теме — глава департамента городского планирования Бишкекглавархитектуры Азирет Акимов и председатель общественного совета Госстроя Кыргызской Республики Эрик Ирискулбеков. А дебатные технологии оценивал Айбек Патиев.

Акимов и Ирискулбеков оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного механизма по развитию легпрома, и командная работа.

Самаков ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Бүтүн Кыргызстан» — 32 балла.

«Ак Шумкар» — 32 балла.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Ак Шумкар».

Итоговый результат: «Бүтүн Кыргызстан» 32 балла — 37 баллов «Ак Шумкар»

«Өнүгүү» vs. «Замандаш»

Победитель: «Өнүгүү»

Последняя пара второго круга отборочного раунда — «Өнүгүү» и «Замандаш» — предлагали свои механизмы для решения актуальной проблемы для Бишкека: стихийная торговля.

Бишкекские власти последние два года пытаются решить вопрос со стихийной торговлей в городе, но за это время смогла закрыть чуть больше 500 точек. Есть несколько причин для закрытия точек стихийной торговли: 1) отсутствие лицензии на торговлю; 2) торговцы не платят налоги; 3) антисанитария; 4) препятствия для пешеходов и, иногда, для движения транспорта.

Игру судили два эксперта по теме — общественный активист Мирсулжан Намазалиев и глава отдела по чрезвычайным ситуациям Свердловской районной администрации, майор Чынгыз Жумаков, и третий эксперт — Айбек Патиев, который оценивал дебатные технологии.

Намазалиев и Жумаков оценивали выступления команда по следующим критериям: знание темы и подготовка к игре, эффективность предложенного решения по защите атмосферного воздуха, и командная работа.

Патиев ставил оценки по следующим критериям: аргументация, опровержение и презентация.

«Өнүгүү» — 32 балла.

«Замандаш» — 24 балла.

В пользовательском голосовании на Kloop.kg победила команда партии «Замандаш».

Итоговый результат: «Өнүгүү» 32 балла — 29 баллов «Замандаш»