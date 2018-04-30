В некоторых кыргызских СМИ и соцсетях обсуждают возможную отставку мэра Бишкека Албека Ибраимова на фоне критики в его адрес. Сам Ибраимов говорит, что информация о его возможной отставке — это слухи. Объясняем, как можно уволить мэра.
Объясняем контекст:
• Мэра Бишкека Албека Ибраимова больше всего критикуют за массовую вырубку деревьев в городе для расширения дорог, а также за покупку новых саженцев по 9000 сомов за штуку.
• Фракция бишкекского горкенеша «Республика — Ата Журт» признала «неудовлетворительным» отчет мэра за 2017 год. Заседание горкенеша, на котором решится судьба мэра, пройдет в середине мая.
• Сам Ибраимов назвал информацию о своей отставке «слухами», а оценку его работы со стороны РАЖ «незаконной», потому что окончательное решение о принятии отчета должен принимать полный состав городского кенеша.
• Ибраимов — фактически последний сторонник экс-президента Алмазбека Атамбаева, который занимает высокую должность.
Как можно уволить мэра?
Досрочно освободить мэра от должности может только премьер-министр в любом из этих случаев:
• если мэр сам подал заявление об отставке;
• при нарушении законов — тогда нужно согласие большинства депутатов горкенеша;
• при вступлении в силу обвинительного приговора суда;
• если суд признает мэра недееспособным;
• если суд признает мэра умершим, безвестно пропавшим или находящимся при смерти;
• если мэр уедет на постоянное место жительство за пределы Кыргызстана;
• если мэр потеряет гражданство Кыргызстана или получит гражданство другой страны;
• если мэр не сможет исполнять свои обязанности из-за нетрудоспособности;
• если избран новый созыв горкенеша, мэр уходит в отставку автоматически;
• если две трети депутатов горкенеша выразят недоверие мэру, то премьер-министр должен решить снимать его с должности или нет. Если глава правительства не согласен с мнением депутатов горкенеша и не уволил мэра, они имеют право повторно выразить вотум недоверия в трехмесячный срок. В этом случаем премьер-министр обязан уволить мэра.
Многих ли мэров увольняли с должности?
Нет. За всю историю независимого Кыргызстана уволили с должности только Наримана Тюлеева — после свержения режима Курманбека Бакиева в апреле 2010 года. Остальные мэры сами уходили в отставку или их увольняли в связи с переходом на другую должность.
С обретения Кыргызстаном независимости мэрами Бишкека были 14 человек. Первым подал в отставку Феликс Кулов, который возглавлял городскую администрацию с 1998 по 1999 год.
После свержения Курманбека Бакиева Временное правительство уволило мэра Бишкека Нариман Тюлеева. Против него возбудили уголовное дело по обвинениям в причастности к беспорядкам в Бишкеке во время апрельской революции и коррупции. По данным прокуратуры, во время работы мэром он закупил в Китае автобусы по заведомо завышенной цене и нанес государству ущерб в 1 млн долларов.
Однако несмотря на обвинения в этом же году он стал депутатом парламента от партии «Ата Журт».
В 2013 году суд приговорил Тюлеева к 11 годам годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но срок ему сократили по амнистии, также он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов. Тюлеев вышел на свободу в мае 2016 года.
После него мэром стал Иса Омуркулов, который в декабре 2013 года подал в отставку на фоне уголовного дела по факту передачи коммерческим компаниям 16 гектаров земли в парке Победы. В середине 2014 года суд оправдал Омуркулова, а еще через год он стал депутатом парламента от провластной партии СДПК.
Пришедший после Омуркулова в 2014 году Кубанычбек Кулматов через два года подал в отставку и стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития. После него градоначальником стал Албек Ибраимов.