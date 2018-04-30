Албек Ибраимов в бишкекском автобусе. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека

В некоторых кыргызских СМИ и соцсетях обсуждают возможную отставку мэра Бишкека Албека Ибраимова на фоне критики в его адрес. Сам Ибраимов говорит, что информация о его возможной отставке — это слухи. Объясняем, как можно уволить мэра.

Объясняем контекст:

• Мэра Бишкека Албека Ибраимова больше всего критикуют за массовую вырубку деревьев в городе для расширения дорог, а также за покупку новых саженцев по 9000 сомов за штуку.

• Фракция бишкекского горкенеша «Республика — Ата Журт» признала «неудовлетворительным» отчет мэра за 2017 год. Заседание горкенеша, на котором решится судьба мэра, пройдет в середине мая.

• Сам Ибраимов назвал информацию о своей отставке «слухами», а оценку его работы со стороны РАЖ «незаконной», потому что окончательное решение о принятии отчета должен принимать полный состав городского кенеша.

• Ибраимов — фактически последний сторонник экс-президента Алмазбека Атамбаева, который занимает высокую должность.

Как можно уволить мэра?

Досрочно освободить мэра от должности может только премьер-министр в любом из этих случаев:

• если мэр сам подал заявление об отставке;

• при нарушении законов — тогда нужно согласие большинства депутатов горкенеша;

• при вступлении в силу обвинительного приговора суда;

• если суд признает мэра недееспособным;

• если суд признает мэра умершим, безвестно пропавшим или находящимся при смерти;

• если мэр уедет на постоянное место жительство за пределы Кыргызстана;

• если мэр потеряет гражданство Кыргызстана или получит гражданство другой страны;

• если мэр не сможет исполнять свои обязанности из-за нетрудоспособности;

• если избран новый созыв горкенеша, мэр уходит в отставку автоматически;

• если две трети депутатов горкенеша выразят недоверие мэру, то премьер-министр должен решить снимать его с должности или нет. Если глава правительства не согласен с мнением депутатов горкенеша и не уволил мэра, они имеют право повторно выразить вотум недоверия в трехмесячный срок. В этом случаем премьер-министр обязан уволить мэра.