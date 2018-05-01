Российские СМИ утверждают, что в Казахстане могут открыться военные базы США — из-за ратификации двустороннего соглашения о транзите спецгрузов. Казахские власти опровергают эту информацию и называют её «фейковой».

Что случилось?

19 апреля сенат Казахстана ратифицировал протокол, который разрешает США использовать казахские морские порты на Каспийском море — Актау и Курык — для переброски американских спецгрузов в Афганистан.

«В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты “Актау” и “Курык”. Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане», — сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Спецгрузы будут поступать в Казахстан морским путем из Азербайджана, а после железнодорожным транспортом отправляться в Афганистан.

США обосновали необходимость перебрасывать спецгрузы через Казахстан в Афганистан из-за военно-политической нестабильности в Пакистане и разногласий с пакистанской стороной, через который проходил основной маршрут материального обеспечения военных США в Афганистане.

«Соглашение определяет процедуры для коммерческого железнодорожного транзита бронированных транспортных средств на колесном ходу, моторизованных, без вооружений, а также сопровождающего персонала, в том числе провоза в обратном направлении таких транспортных средств и персонала американской стороной через территорию Республики Казахстан», — говорится в соглашении.

Что написали российские СМИ?

Российское издание «Независимая газета» 24 апреля выпустило обзорный материал с мнениями экспертов о том, что порт Актау автоматически может стать военной базой американцев, несмотря на наименование «транзитного узла».

По мнению экспертов, такие действия Казахстана «несут антироссийский формат», но в целом не угрожают интересам России.

Множество российских СМИ растиражировали этот материал в различных вариациях.

В интервью изданию Regnum первый зампредседателя Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Астана часто использует формулировку «стратегическое партнерство», когда речь заходит об интересах США, тогда как в важных для Москвы вопросах Казахстан занимает нейтральную позицию.

«Мы договаривались совместно вести дела на Каспии. Появление там вооруженных сил внекаспийских государств — это нарушение самого духа договоренностей по нему», — цитирует слова Затулина Regnum.

Он также считает, что Вашингтон может организовать военную базу на территории Казахстана и выразил надежду, что «действия Казахстана обсуждались или будут обсуждаться, так как они затрагивают интересы всех прикаспийских стран».

Издание RT написало, что американский военный флот не сможет появиться на Каспийском море, поскольку это противоречит договоренностям государств «каспийского клуба» — России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана — которые исключают появление на Каспии кораблей третьих стран, не являющихся членами клуба.

Что ответили казахские власти?

Посольство Казахстана в России 27 апреля назвало опубликованные в российских СМИ материалы о появлении военных баз США на казахстанской части Каспийского моря «безосновательными измышлениями» из разряда «фейковых новостей».

Также ведомство заявило, что в Казахстане не будут открываться военные базы Пентагона, а США будут использовать Казахстан только для транзита спецгрузов без вооружения.

«Как известно, ранее Россия заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специализированных грузов», — говорится в сообщении ведомства.

Россия действительно принимала участие в транспортировке американских военных грузов в Афганистан в течение шести лет — с 2009 по 2015 годы.

В 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменило транзит вооружений и военных грузов НАТО в Афганистан через российскую территорию. Это случилось на фоне ухудшения взаимоотношений между Россией, западными странами и США из-за аннексии Россией Крыма и введения санкций.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 апреля заявил, что его страна выстроила с Россией очень близкие, «образцовые» отношения.

«Россия — это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже», — сказал он.

Назарбаев заявлял о том, что порт «Актау» предоставят НАТО для транзита грузов в Афганистан и обратно еще в 2013 году.