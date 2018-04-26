Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил уже нескольким изданиям, что информация о его возможной отставке — это слухи. Объясняем, почему эту тему вообще начали обсуждать.

За последние несколько дней уже несколько кыргызских изданий написали о возможной отставке Ибраимова после празднования 140-летия Бишкека в конце апреля.

Сам мэр опровергает эту информацию — по его словам, такие слухи могли появиться в соцсетях. «У меня физически не хватает времени изучать желтую прессу и, видимо, там в соцсетях [слухи появились]», — заявил он.

На фоне информации о возможной отставке Ибраимова депутаты горкенеша от фракции «Республика — Ата-Журт» (РАЖ) не приняли его отчет о работе за 2017 год.

Сам мэр назвал оценку его работы со стороны РАЖ «незаконной», потому что окончательное решение о принятии отчета должен принимать полный состав городского кенеша, а не отдельные фракции. Тем не менее, Ибраимов отчитался перед РАЖ.

Само заседание горкенеша, на котором возможно решится судьба мэра, пройдет в середине мая.

Одним из публичных источников информации о возможной отставке Ибраимова был депутат от РАЖ Канатбек Музуралиев. Он говорил изданию «Вести.kg», что «многие говорят» об отставке мэра, однако заявления об отставке от Ибраимова пока не было.

Само издание «Вести.kg» написало об отставке Ибраимова в утвердительной форме, сославшись на свои источники: «Мэр Бишкека Албек Ибраимов намерен покинуть свой пост после празднования дня города. Он уже написал заявление об уходе. Об этом Vesti.kg стало известно из собственных источников».

Контекст: Информация о возможной отставке Ибраимова появилась на фоне нескольких новостей:

• о закупке саженцев для озеленения города за 9000 сомов;

• о «незаконной» сдаче в аренду 84 гектаров муниципальной земли;

• о трех пожарах на Ошском рынке Бишкека, произошедших с начала 2018 года;

• о пробках, которые стали возникать на улицах Бишкека из-за одновременного перекрытия сразу 13 улиц на ремонт;

• об отставках приближенных бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ибраимов — фактически последний высокопоставленный сторонник Атамбаева, который сохраняет свой пост. Все остальные приближенные бывшего президента, включая премьер-министра Сапара Исакова и глав силовых ведомств и прокуратуры, покинули свои должности.

Отставки сторонников Атамбаева начались после его критики действующего президента Сооронбая Жээнбекова — несмотря на это, оба политика открыто не говорят о каком-либо противостоянии.