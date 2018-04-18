Фото: Максат Элебесов / Sputnik

Общественный деятель Адиль Турдукулов и журналист Булат Сатаркулов опубликовали репортаж о покупке саженцев бишкекской мэрией. В нем говорится, что в 2017 году мэрия закупила зарубежные саженцы по 9000 сомов за штуку, хотя могла купить их на местном рынке в десятки раз дешевле. Власти объясняют такую высокую цену европейских саженцев их хорошим качеством.

Материал Турдукулова и Сатаркулова вышел 16 апреля и называется «Озеленение столицы: Какова цена вопроса». В нем Турдукулов рассказывает, как в прошлом году мэрия Бишкека высадила десять тысяч саженцев в городе, чтобы компенсировать вырубку трех тысяч деревьев.

Часть из высаженных мэрией саженцев — импортные. За каждый саженец мэрия заплатила от четырех до девяти тысяч сомов.

Тендер «Зеленстроя»

В своем расследовании Турдукулов и Сатаркулов говорят о тендере «Зеленстроя», который опубликовали на сайте госзакупок в октябре 2017 года. Изучив документы тендера, Турдукулов и Сатаркулов выяснили, что «Зеленстрой» закупил 900 деревьев — мелколистные липы, остролистные клены и конские каштаны (крупномерные деревья с закрытой корневой системой) — по 9000 сомов за каждый саженец.

Турдукулов и Сатаркулов не упоминают еще три вида деревьев, которые закуплены по этому тендеру — платан восточный, яблоня Недзвецкого и рябина. Это тоже крупномерные саженцы с закрытой корневой системой.

За каждый саженец платана восточного «Зеленстрой» заплатил 9 тысяч сомов, за саженцы яблони Недзвецкого и рябины — 4800 сомов.

Крупномерные саженцы — это взрослые деревья высотой от трех до пятнадцати метров. Такие деревья всегда пересаживают с комом земли. Это связано с тем, что при пересадке большому растению нужно много корней, а сохранить основную корневую массу возможно лишь в земляном коме.

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков объяснил покупку дорогих саженцев мэрией тем, что в отечественных питомниках «нет хорошего посадочного материала».

«Мы обследовали все питомники, которые расположены вблизи Бишкека. Воспроизводство питомников хромает, селекционная база для восстановления утеряна», — сказал Исаков в интервью Турдукулову.

Чтобы узнать рыночные цены на саженцы в Кыргызстане, Турдукулов и Сатаркулов съездили в три кыргызских питомника, где выращивают посадочный материал на продажу.

Саженцы на Южной магистрали Бишкека. Фото: Эмиль Султаналиев / Kloop.kg

В питомнике села Теплоключенка Иссык-Кульской области Турдукулову рассказали, что трехлетний саженец липы (высотой в полтора метра и диаметром 2-3 сантиметра) стоит 200 сомов.

В другом питомнике на северном берегу Иссык-Куля Турдукулову сказали, что саженцы каштана стоят 70 сомов, а яблони — 100 сомов.

Специалисты третьего питомника «Жердев сад» сказали, что стоимость саженцев варьируется от 100 до 500 сомов.

Сотрудники питомников, которые давали интервью Турдукулову, не называли точную породу саженцев, поэтому нельзя точно сказать, могли ли они соответствовать условиям тендера. Однако все саженцы, представленные в репортаже — не крупномерные.

«Дорого, но нужно»

Через день после того, как материал опубликовали, муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» (раньше оно называлось «Зеленстрой») провело экскурсию для журналистов, где их специалисты объяснили, почему саженцы стоили так дорого.

Директор «Зеленхоза» Алымжан Усубакунов заявил, что крупномерные саженцы для озеленения решили закупать только в прошлом году. По его словам, перед тем, как купить саженцы по девять тысяч сомов, предприятие проводило мониторинг в кыргызских питомниках.

«Мониторинг цен показал, что на сегодня у них нет практики выращивания крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. […] Наши местные компании не участвовали, потому что у них не было такого материала», — сказал он.

Усубакунов сказал, что местные питомники продают деревья с диаметром ствола в 2-4 сантиметра и высотой до двух метров, а купленные саженцы в диаметре 6-10 сантиметров и высотой от трех до пяти метров.

«У нас прошел тендер, стоимость саженца — от четырех до девяти тысяч сомов. У нас есть садовые центры, которые завозят и выращивают деревья. Мы провели мониторинг. Эти центры продают такие деревья по 12-16 тысяч сомов», — сказал он.

Сотрудники «Бишкекзеленхоза» показывают журналистам саженцы с закрытой корневой системой. Фото: Эмиль Султаналиев / Kloop.kg

По словам Усубакунова, высаженные деревья приживаются чаще, чем в 90% случаев.

«Самая страшная для дерева — первая зима. Она показала, что они принялись. Мы провели очень большой анализ, мониторинг, и после этого решили покупать такие саженцы. Это большие деньги, но это нужно», — сказал он.

Он также добавил, что его предприятие продолжает сажать и обычные саженцы — в этом году было посажено больше двух тысяч деревьев из местных питомников.

Главный агроном «Зеленхоза» Эльнура Джолдошева сказала, что предприятие закупило по таким ценам только те породы деревьев, которых нет в его питомнике.

«Саженцы были закуплены по тендеру. Половину саженцев завезли из Европы. Мы проанализировали 28 [кыргызских] предприятий, которые выращивают посадочный материал, и там не было таких объемов и видов крупномерных саженцев», — сказала она.

Она сказала, что крупномерные саженцы закупались для озеленения тех мест, где деревья уже сейчас должны очищать воздух от пыли и отбрасывать тень.

«Обычный посадочный материал применяется там, где время терпит, где можно подождать, чтобы получить тень и такую зеленую массу. Когда нет зеленой зоны, тогда необходимо срочное озеленение крупномерами», — сказала она.

Джолдошева сказала, что деревья выбираются по таким критериям, как быстрый рост, устойчивость к агрессивной городской среде, быстрое развитие кроны.

По ее словам, какие именно породы деревьев стоит сажать в Бишкеке, «Зеленхозу» советуют специалисты кыргызского Ботанического сада. В ботсаду журналисту Kloop.kg подтвердили эту информацию.

В самой компании Art Green, которая в октябре 2017 года выиграла тендер на поставку крупномерных саженцев, отказались давать комментарии и попросили обратиться в «Зеленхоз».

Система полива деревьев, посаженных на Южной магистрали. Фото: Максат Элебесов / Sputnik

Сколько стоят крупномеры?

Журналист Kloop.kg обратился за комментариями в три частных питомника. Почти во всех питомниках подтвердили высокую стоимость крупномерных саженцев.

Например, в питомнике Green Art журналисту Kloop.kg сообщили, что в их питомнике диапазон цен на крупномерные саженцы варьируется от 6 до 10 тысяч сомов.

Сотрудник частного питомника «AGT-Азия» сказал, что стоимость крупномерного саженца может доходить до 9 тысяч сомов: если деревце укоренено, диаметр ствола варьируется от 6-10 см, а его высота — не ниже 3,5 метров.

«Если крупномерные саженцы покупать оптом, то цена за каждый саженец может составлять 9 тысяч сомов. Все зависит от сорта дерева. Если покупать в розницу, то дерево будет стоит дороже десяти тысяч», — сказал он.

В частном питомнике «Жердев Сад», в который обращались Турдукулов и Сатаркулов, журналисту Kloop.kg сообщили, что не продают крупномерные саженцы.

«Мы не выращиваем крупномерные саженцы, поскольку на большие крупномеры у нас спроса нет. Во-вторых, у нас разбирают саженцы средних размеров, до размера крупномеров они не вырастают», — сказала учредительница питомника Ольга Жердева.

Она однако сомневается, что «Зеленхоз» высадил на Южной магистрали крупномерные саженцы.

«Высота крупномерных саженцев начинается от четырех-пяти метров. Высаженные деревья на Южной магистрали — среднерослые, по два-три метра высотой. […] Липы и конские каштаны есть в местных питомниках. Зачем эти саженцы привезли из Европы — непонятно», — говорит она.