ГКНБ задержал экс-гендиректора и его заместителя «Электрических станций» из-за аварии на ТЭЦ

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали бывшего гендиректора «Электрических станций» Салайдина Авазова и его бывшего заместителя Жолдошбека Назарова по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. Они руководили компанией в то время, когда было подписано соглашение о модернизации централи с китайской компанией ТВЕА.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Авазова и Назарова задержали 17 апреля в качестве подозреваемых по делу об аварии на ТЭЦ и водворили в СИЗО.

В госкомитете не уточнили, в чем конкретно подозревают Авазова и Назарова.

Салайдин Авазов был генеральным директором компании «Электрические станции», которая управляет ТЭЦ Бишкека, с 2012 по 2014 год. В этот период заместителем Авазова был Жолдошбек Назаров. Он ушел из «Электрических станций» в 2015 году.

Они руководили компанией, когда заключалось соглашение с китайской компанией TBEA на модернизацию бишкекской теплоэлектроцентрали.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января 2018 года, она совпала с пришедшими в город холодами и оставила бишкекчан на неделю почти без тепла. Власти сразу же начали расследование причин аварии и изучать затраты в $386 млн на модернизацию станции.

Задержания и увольнения

После поломки на бишкекской централи генпрокуратура возбудила уголовное дело, по которому спецслужбы задержали четверых человек — гендиректора «Электрических станций» Узака Кыдырбаева, руководителя группы по модернизации ТЭЦ Темирлана Бримкулова и технического директора Алмаза Жусупбекова.

Также ГКНБ задержал экс-заместителя гендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева, которого подозревают в «хищении в особо крупных размерах» денег, которые выделяли для подготовки ТЭЦ к осенне-зимнему периоду. По версии следствия, он составлял фиктивные договоры с подрядчиками и выводил деньги из компании.

Премьер-министр Сапар Исаков уволил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, заявив, что он ответственен за подготовку к осенне-зимнему периоду.

Глава правительства также пришел к выводу, что авария на ТЭЦ произошла из-за «безмерной халатности». «Целый город остался без тепла в зимнее время, соответственно, такое прощать нельзя», — сказал Исаков.

Исаков поддержал заключение комиссии по причине аварии на ТЭЦ, члены которой заявили, что оборудование было не готово к холодам, а оперативный персонал централи нарушил инструкции по ликвидации аварии.

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