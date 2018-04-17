Депутаты фракций «Республика — Ата-Журт», «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс» заслушали отчет правительства и признали его «неудовлетворительным». Объясняем, насколько это серьезно для правительства Сапара Исакова.
Против отчета правительства проголосовали депутаты из фракций «Республика — Ата-Журт», «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс». Это произошло 17 апреля на заседании парламентской оппозиции, перед которой отчитывался Исаков.
Обсуждение работы правительства продолжалось в течение примерно 9 часов. За это время оппозиционные депутаты спросили Исакова о многом: от несостоявшихся сделок с компаниями «Лигласс» и «Хуавэй» до конфликта в Тогуз-Торо.
Сам Исаков признавал ошибки, но настаивал на повышении экономики страны и улучшении показателей в международных рейтингах и говорил о государственных проектах, вроде «Таза коома». Его отчет продолжался около 30 минут, остальное время было занято вопросами со стороны депутатов и ответами правительства.
Почему это важно: Отчет правительства — ключевой показатель работы кабинета министров, и если парламент не одобрит его, то это может стать поводом для отставки премьер-министра и его команды.
Сейчас отчет не одобрили только оппозиционные фракции — их 48 депутатов. Пока этого недостаточно, чтобы создать повод для отставки правительства — для этого необходимо большинство из 61 депутата (всего в парламенте заседают 120 человек).
Ранее отчет Исакова одобрили в двух фракциях коалиции большинства — СДПК и «Кыргызстан» — это 55 мест. И этого тоже пока недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить, что парламент одобрит отчет правительства.
Оппозиционные фракции заслушивают отчет правительства. Фото: пресс-служба правительства.
На общем заседании парламента все будет зависеть от «Бир Бола» — единственной фракции, которая пока не заслушивала отчет правительства. «Бир Бол» входит в коалицию большинства, но однозначно сказать, одобрят его или нет — нельзя (хотя один из депутатов «Бир Бола» Аскарбек Шадиев работал в правительстве Исакова).
Если депутаты не одобрят отчет, то это может стать поводом для выражения вотума недоверия правительству со стороны депутатов. После выражения вотума президент должен согласиться или не согласиться с отставкой правительства.
Объясняем контекст: Отчет правительства проходит на фоне недовольства работой кабинета министров из-за спорных инициатив и решений — например, отказ от сотрудничества с компаниями «Лигласс» и «Хуавэй», авария на ТЭЦ Бишкека, промедление с запуском «Умного города», новое соглашение с «Кумтором».
40-летний Исаков возглавил правительство в августе 2017 года с новой командой молодых чиновников. Однако за последние полгода из этой команды осталось только два человека.
Правительство Исакова сконцентрировано на воплощении государственной программы «Таза коом», которая включает в себя множество проектов, связанных с упрощением взаимодействия с госорганами.
Сам Исаков — протеже бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который сейчас возглавляет Социал-демократическую партию Кыргызстана (СДПК).
Действующий президент Сооронбай Жээнбеков — тоже выходец из СДПК. Однако за последние несколько недель Атамбаев вошел с ним в скрытое противостояние и критиковал за некоторые высказывания и кадровые решения.
Жээнбеков в свою очередь один за другим отправил в отставку сторонников Атамбаева, занимавших посты в силовых структурах, при этом никак публично не показывая своё отношение к бывшему президенту.
Соавторы: Анна Капушенко, Айсымбат Токоева
Читайте еще: