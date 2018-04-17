Сейчас отчет не одобрили только оппозиционные фракции — их 48 депутатов. Пока этого недостаточно, чтобы создать повод для отставки правительства — для этого необходимо большинство из 61 депутата (всего в парламенте заседают 120 человек).

Ранее отчет Исакова одобрили в двух фракциях коалиции большинства — СДПК и «Кыргызстан» — это 55 мест. И этого тоже пока недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить, что парламент одобрит отчет правительства.