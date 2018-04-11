Фракция СДПК признала отчет правительства «удовлетворительным»

Депутаты фракции СДПК 11 апреля единогласно признали отчет правительства «удовлетворительным». Это произошло на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке правительства.

Премьер-министр Сапар Исаков представил отчет о работе правительства за 2017 год депутатам фракции СДПК — они единогласно признали его «удовлетворительным».

В своем отчете Исаков сообщил, что за последний год доступ к интернету получили 775 школ, что составило 55 процентов от общего количества школ страны. Также по его словам, правительство заключило 7 крупных проектов на общую сумму в $10 млн для обеспечения сел питьевой водой.

Во время заседания депутат Мурадыл Мадеминов призвал своих коллег защищать правительство от «резких выпадов» оппозиции.

«За 6 лет построены сотни больниц, дорог, соцобъектов. Почему вы молчите? Почему мы не можем защитить свое правительство? За 25 лет не было ни одной партии, которая наладила бы порядок в политике, как СДПК», — цитирует слова Мадеминова журналисты «Азаттыка».

Депутаты СДПК признали отчет премьера Сапара «удовлетворительным» на фоне слухов о возможной отставке правительства после аварии на бишкекской ТЭЦ и провалившихся соглашений с компаниями Liglass и «Хуавэй».

СДПК — самая крупная фракция, она представлена в парламенте 38 депутатами. Она формировала последнюю коалицию большинства, в которую входят фракции «Онугуу — Прогресс» и «Бир Бол».

Согласно Конституции, парламент может отправить правительство в отставку.

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