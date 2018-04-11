Исаков пообещал запустить «Умный город» в тестовом режиме 12 апреля

Премьер-министр Сапар Исаков заявил в парламенте, что 12 апреля в тестовом режиме запустят проект «Умный город», который пока подразумевает безопасность на дорогах. Пока видеокамеры, которые будут отслеживать нарушения ПДД, установят только на дорогах Бишкека.

Исаков сообщил, что видеокамеры уже установлены на пересечении улиц Фрунзе-Ибраимова, Байтик Баатыра-Горького, Байтик Баатыра-Ахунбаева и Байтик Баатыра-Токомбаева.

«Завтра мы в режиме онлайн запустим проект. Пока камеры работают в тестовом режиме. В течение месяца штрафы начнут поступать гражданам», — заявил премьер-министр.

Ранее вице-премьер-министр Даир Кенекеев на заседании профильного комитета парламента сообщил, что правительство попробует реализовать «Умный город» «собственными силами». По его словам, три компании борются за право реализовать проект.

Он сказал, что на улице Горького установили не только стандартные видеофиксаторы, но и камеры «рыбий глаз» с углом обзора в 360 градусов. Такие камеры позволяют получить картинку общей обстановки на территории, а не ограниченной площади, как у обычной камеры.

Проект «Умный город»

Правительство обещало установить камер на дорогах еще в январе 2018 года. Тогда власти подписали контракт с китайской компанией «Хуавэй» на установку камер по проекту «Умный город».

Запуск «Умного города» оценили в 60 млн долларов. Деньги, потраченные на установку камер, правительство планировало выплачивать инвесторам за счет штрафов.

Но в конце января установку камер перенесли на неопределенный срок из-за того, что «Хуавэй» еще не доставила камеры в Кыргызстан.

14 марта кыргызские власти прекратили сотрудничество с компанией «Хуавэй» из-за «невыполнения обязательств со стороны китайского партнера».

Власти обещают установить камеры на дорогах Бишкека с 2011 года. Однако за последние годы были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

Правительство уже проводило два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек».

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