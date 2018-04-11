Место происшествия. Фото: Издание «Турмуш»
В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области 11 апреля неизвестные подожгли строящиеся здания золотоизвлекательной фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг».
«Собравшиеся, в основном молодые парни, ворвались на территорию золотоизвлекательной фабрики компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» и подожгли строящиеся хозпостроения, почти завершенный дом для персонала, и имеющуюся технику», — говорится в сообщении МВД.
В пресс-службе МЧС Кыргызстана сообщили, что пожарная машина не может подъехать к месту происшествия из-за заблокированной автомобилями дороги.
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