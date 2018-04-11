«Собравшиеся, в основном молодые парни, ворвались на территорию золотоизвлекательной фабрики компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» и подожгли строящиеся хозпостроения, почти завершенный дом для персонала, и имеющуюся технику», — говорится в сообщении МВД.