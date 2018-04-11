«Визит Жээнбекова я расцениваю, как лучший ответ действиям “Фето” […] Задержать руководителей организации, которая представляет угрозу не только для Турции, но и для Кыргызстана — ответственность, которая ложится на наши плечи как на глав государств», — заявил он.