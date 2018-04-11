Президенты Кыргызстана и Турции. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова бороться с последователями турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в Кыргызстане. Власти Турции ранее неоднократно призывали Кыргызстан закрыть все учебные заведения, которые, как считается, открыты последователями Гюлена. После отказа Кыргызстана отношения между странами охладели.
Кыргызский президент Сооронбай Жээнбеков впервые посетил Турцию с официальным визитом, где встретился с ee главой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган заявил, что после попытки переворота в Турции, который произошел в середине июля 2016 года, сотрудничество двух стран «было подвергнуто разным испытаниям».
По словам Эрдогана, последователи «Фето» — организации Фетхуллаха Гюлена, обвиненного в попытке переворота — «пытались ухудшить взаимоотношения между странами, сбить с пути».
«Визит Жээнбекова я расцениваю, как лучший ответ действиям “Фето” […] Задержать руководителей организации, которая представляет угрозу не только для Турции, но и для Кыргызстана — ответственность, которая ложится на наши плечи как на глав государств», — заявил он.
Эрдоган также сказал, что Кыргызстан может принять такие же действия в отношении последователей «Фето», как и Турция. После попытки переворота в Турции арестовали более 50 тысяч человек.
«Мы открыто сказали нашим братьям из Кыргызстана о необходимости борьбы против организации “Фето”, отметили значимость будущего сотрудничества между странами. Я верю, что Жээнбеков глубоко изучит эту тему и предпримет оперативные меры», — сказал он.
Сооронбай Жээнбеков не ответил на призыв Эрдогана по борьбе с последователями «Фето», и свою позицию по этому вопросу не озвучил.
Охладевшие отношения между Кыргызстаном и Турцией
Визит Жээнбекова в Турцию прошел на фоне охладевших отношений между двумя странами. После попытки переворота власти Кыргызстана и Турции неоднократно вступали в споры из-за последователей оппозиционера Гюлена, которые могут работать в Кыргызстане.
В 2016 году Турция призвала кыргызские власти запретить деятельность «гюленовцев» в стране.
Фото: пресс-служба школы Себат («Сапат»)
В Кыргызстане работает сеть международных образовательных учреждений «Себат», которые, как считается, открыты последователями Гюлена. Власти Турции потребовали закрыть их.
Руководство Кыргызстана отказалось выполнять просьбу турецких властей. Алмазбек Атамбаев, на тот момент президент страны, заявил, что турецкие власти вмешиваются во внутренние дела Кыргызстана.
Атамбаев сказал, что в Кыргызстане не будут закрывать турецкие школы, потому что в них дают хорошее образование.
«Я не знаю Гюлена, но путать школы “Себат” с политическими организациями, которые готовили перевороты в Турции и в Кыргызстане, абсурдно. Мы знаем, чем занимается “Себат”», — сказал он.
Кроме того кыргызские власти переименовали турецкие лицеи в «Сапат», а министерство образования вошло в состав учредителей этих лицеев.
Еще одной причиной для споров двух стран стало то, что кыргызский религиозный деятель Чубак ажы Жалилов встречался с Фетхуллахом Гюленом в Соединенных Штатах Америки.
Тогда посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч выразил обеспокоенность этой встречей.
Атамбаев сказал, что Жалилов «сейчас не занимает никакую официальную должность, а значит, может встречаться, с кем захочет».
После этого отношения Кыргызстана и Турции заметно охладели — ранее часто встречавшиеся друг с другом руководители двух стран за последние два года не провели практически ни одной встречи на высшем уровне.
У Кыргызстана и Турции есть как минимум два проекта, завершение которых постоянно затягивается — реконструкция турецкой стороной Государственного исторического музея и строительство больницы кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке.
Попытка переворота
Фото с место событий. Автор: Murad Sezer / Издание REUTERS
Попытка военного переворота была совершена в Турции в ночь на 16 июля — мятежные солдаты сперва заняли мосты через Босфор, захватили здание генерального штаба и центральные телеканалы, через которые заявили, что власть «полностью перешла» к ним.
Военные объяснили свои действия восстановлением конституционного порядка, обеспечением соблюдения прав и свобод человека, верховенством закона и общей безопасности.
Однако в ходе столкновений со сторонниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана военные стали сдаваться и мятеж был подавлен.
В столкновениях погибли более 240 человек, а более 2 тысяч получили ранения. Власти арестовали 50,5 тысяч человек, и возбудили уголовные дела в отношении более 169 тысяч человек.
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