Фото: Мирлан Токталиев / Радио «Азаттык»
В кыргызских СМИ стали чаще публиковать материалы, связанные с возможной отставкой правительства или распадом парламентской коалиции (что тоже привело бы к отставке кабинета министров). Kloop.kg поговорил с депутатами парламента о возможном кризисе.
Уже несколько изданий и политологов стали выдвигать версии о возможной отставке правительства или распаде коалиции большинства — например, издание «К-Ньюс» со ссылкой на собственный источник сообщило, что депутат СДПК Иса Омуркулов может быть кандидатом на пост премьер-министра, а радио «Азаттык» обсуждало этот вопрос с депутатом Жанаром Акаевым.
Разговоры о возможном развале коалиции также идут среди депутатов — парламентарии из «Ата Мекена», которые не входят в коалицию, говорят, что среди депутатов имеются разногласия.
«Депутаты оппозиции постоянно выражают протестные мнения, они заинтересованы в скорейшем развале коалиции. В случае ее роспуска правительство уйдет в отставку без заслушивания отчета», — сказал изданию «К-Ньюс» депутат Сайдулла Нышанов.
Журналисты Kloop.kg спросили депутатов из коалиции большинства, насколько вероятен распад коалиции, и как они относятся к правительству Сапара Исакова.
Ответы депутатов во многом одинаковые и их можно разделить на следующие тезисы:
• Разговоры о распаде коалиции — это слухи;
• Мы ждем отчет правительства, а после него будет оценка работы;
• Исаков совершает ошибки, но работает.
Айнуру Алтыбаева, СДПК:
Насколько я владею информацией, разговоров о выходе из коалиции нет. Действующую коалицию мы создавали, президент дал СДПК мандат на ее формирование. После этого коалиция сформировала правительство. Поэтому о выходе пока никаких разговор нет.
У нас так много всяких информационных порталов, телевизионных каналов, столько всяких разговоров, у нас журналисты активные. Всякие разговоры ходят. У меня на руках есть отчет правительства. Я посмотрела, показатели неплохие, есть рост ВВП, есть изменения по качественным и количественным показателям жизни населения.
Могут быть другие вопросы по отдельным проектам правительства. В парламенте пройдет рассмотрение отчета правительства во всех комитетах и фракциях. Я думаю, что сейчас очень трудно что-то говорить по работе правительства, надо почитать отчет.
Сегодняшнее решение премьер-министра по ТЭЦ я поддержала, что все-таки, рассмотрев итоги правительственной комиссии, Исаков принял решение, что люди, которые возглавляют Нацэнергохолдинг и «Электрические станции», должны нести ответственность за свои действия или бездействие. Я поддерживаю премьера в этом направлении.
Дастан Бекешев, СДПК:
Я думаю, время покажет [выйдет ли СДПК из коалиции и уйдет ли правительство]. В работе правительства есть ошибки, но оно работает активно.
Анвар Артыков, СДПК:
У нас [в СДПК] такого разговора не было. Это информация — слухи. Ни от одного депутата я разговоров [о развале коалиции] не слышал. На официальном уровне это не обсуждалось.
Ничего не могу сказать об отставке правительства. Отчет о работе [правительства] я получил, сейчас его изучаю. Есть вопросы по ТЭЦ. Но мы должны заслушать решение комиссии, насколько в этом (в аварии на ТЭЦ) виновато правительство.
Я не знаю, когда будут готовы результаты комиссии по ТЭЦ. Но мне известно, что в аварии были допущены грубейшие ошибки, включая человеческий фактор. Авария на теплоэнергоцентрали — это чистая расхлябанность. Думаю, что с результатами комиссии вопрос об отставке правительства может возникнуть.
Мухтарбек Айнакулов, СДПК:
Про это (развал коалиции) я ничего не слышал. Зачем это нужно? Журналисты всегда хотят какой-то сенсации, стране нужно спокойствие. Развал коалиции и отставка правительства — это слухи и сплетни. Молодая команда [Исакова] работает, ошибки случаются, с кем не бывает.
Кубанычбек Нурматов, «Кыргызстан»:
Слухи идут о развале коалиции, но внутри парламента таких слухов нет. Наша фракция еще не рассматривала вопрос о выходе из коалиции большинства и никаких разговоров не было об этом.
Пока нет и разговоров о том, чтобы отправить премьера в отставку. В парламенте будет рассматриваться отчет правительства. Сегодня Сапар Исаков уволил Айбека Калиева и других.
Наша фракция пока не рассматривала отчет правительства. У меня пока нет претензий к правительству, потому что пока я не ознакомился с отчетом и не знаю, что сделано или не сделано. Только исходя из отчета, мы можем дать оценку.
Нурланбек Макеев, «Кыргызстан»:
Пока не было разговоров о выходе нашей фракции из коалиции большинства. У нас во фракции это не обсуждали. За другие фракции я тоже ничего не могу сказать. В самой коалиции мы не разбирались по этому поводу.
С отчетом правительства я пока не разбирался, он только пришел. На следующей неделе ознакомлюсь.
Игорь Чудинов, «Бир Бол»:
Это все домыслы. Разговоров о развале коалиции не было. Свою точку зрения (о работе правительства Сапара Исакова) я выскажу на заседаниях фракции и парламента.
Соавтор: Анна Капушенко