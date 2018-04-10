Жээнбеков попросил парламент освободить Джолдубаеву от должности генпрокурора

Президент Сооронбай Жээнбеков внес предложение в профильный комитет парламента об увольнении Индиры Джолдубаевой с поста генпрокурора. Ранее депутаты фракций «Ата Мекен» и «Республика — Ата-Журт» назвали работу генпрокурора «неудовлетворительной».

Новость обновлена в 13:25.

Издание «АКИпресс» сообщило, что Жээнбеков предложил парламенту рассмотреть вопрос освобождения Джолдубаевой от должности генпрокурора. Пресс-служба президента подтвердила Kloop.kg эту информацию.

В пресс-службе парламента корреспонденту Kloop.kg сообщили, что комитет по конституционному законодательству одобрил представление президента, а парламент рассмотрит его на пленарном заседании 11 апреля.

По информации издания «АКИпресс», в представлении президента сказано, что в органах прокуратуры увеличились коррупционные нарушения — в 2016 году за служебные преступления оправдали 118 чиновников, а в 2017 году — 158.

«Генпрокурор не смогла справиться с ответственностью, которая возлагалась на нее и не исполнила замечания парламента о работе», — говорится в представлении.

В документе также говорится, что на заседании Совета безопасности президент обратил внимание на недостатки работы прокуратуры по атикоррупционной политике.

«Однако никаких результатов после заседания не видно. В связи с этим система утратила доверие общества», — сообщается в документе.

Согласно конституции Кыргызстана, президент не может напрямую уволить генпрокурора — это возможно при одобрении большинства депутатов парламента.

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Две фракции парламента — «Ата Мекен» и «Республика — Ата-Журт» — 6 апреля признали отчет генпрокуратуры «неудовлетворительным». Депутаты остались недовольны тем, что Джолдубаева сама не пришла на встречу.

Депутаты фракции «Ата-Мекен» потребовали создать парламентскую комиссию, которая проверит расследования коррупционных дел главным надзорным органом.

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Вопрос об отставке Джолдубаевой поднимается на фоне увольнения кадров экс-президента Алмазбека Атамбаева с ключевых постов, например, Жээнбеков освободил от должности главу Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева.