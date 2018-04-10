Исаков уволит глав Нацэнергохолдинга и «Электрических станций» из-за аварии на ТЭЦ

Премьер-министр Сапар Исаков уволит главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и генерального директора «Электрических станций» Узака Кыдырбаева из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков определил ответственных за аварию на ТЭЦ Бишкека, которая произошла 26 января. По словам Исакова, Калиев должен понести ответственность за подготовку к осенне-зимнему периоду.

«В процессе расследования стало очевидным, что Нацэнергохолдинг даже не смог внятно объяснить депутатам и широкой общественности основные темы по модернизации ТЭЦ», — заявил премьер-министр.

Кроме Калиева и Кадырбаева, ответственность понесут также и другие сотрудники и руководители.

В «Электрических станциях»:

начальник службы надежности и техники безопасности Сергей Абдулхаиров — строгий выговор;

технический директор Алмаз Жусупбеков — освобождение от должности;

начальник гидротехнической службы Кубанычбек Манкиев — освобождение от должности;

начальник службы эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования Урмат Мамбетов — освобождение от должности;

первый заместитель гендиректора Бердибек Боркоев — освобождение от должности.

В Нацэнергохолдинге:

заместитель председателя Нурлан Садыков — строгий выговор;

Строгий выговор получил председатель Госкомитета промышленности Уланбек Рыскулов и его заместитель Азамат Оморов, а также замдиректора Госинспекции по экологической и технической безопасности Болот Жусуев.

По словам Исакова, вина рядовых сотрудников ТЭЦ «незначительна», потому что они следовали указаниям руководства. «Рядовые сотрудники не должны нести наказание за тех, кто руководил процессом», — сказал премьер-министр.

Глава правительства также пришел к выводу, что авария на ТЭЦ произошла из-за «безмерной халатности». «Целый город остался без тепла в зимнее время, соответственно, такое прощать нельзя», — сказал Исаков.

Исаков поддержал заключение комиссии по причине аварии на ТЭЦ. Комиссия сделала вывод, что оперативный персонал централи нарушил инструкции по ликвидации аварии.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января 2018 года, она совпала с пришедшими в город холодами и оставила бишкекчан почти без тепла. После аварии со стороны властей началось расследование причин аварии и изучении затрат в $386 млн на модернизацию станции.

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